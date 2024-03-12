Стартовали матчи нового сезона Кубка Казахстана по футболу

11 марта в Шымкенте начались игры предварительного этапа Кубка Казахстана – 2024 по футболу. На данной стадии собраны 19 клубов Первой и Второй лиги, которые разделены на шесть подгрупп и сыграют по одной игре между собой, сообщает Zakon.kz.

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Победители этих шести групп затем разыграют путевки в следующий раунд в одном матче.

Расписание Кубка РК – 2024 выглядит так:

11–19 марта – первый раунд предварительного этапа;

21–23 марта – плей-офф предварительного этапа.

В 1/8 финала данных соревнований выйдут только три победителя стартового этапа.





В первый игровой день кубковых состязаний состоялись три игры: "Окжетпес" – АКАS – 1:1, "Акжайык" – "Онтустык" – 0:1, "Иртыш" – "Хан-Тенгри" – 1:0.





12 марта прошли еще две встречи: "Тараз" – "Экибастуз" – 2:1, "Каспий" – "Жас Кыран" – 1:3.

На ближайшие дни запланированы предварительные поединки в других подгруппах.





Действующим победителем Кубка Казахстана является костанайский "Тобол", который в прошлом году переиграл "Ордабасы" из Шымкента – 1:0.

Именно эти коллективы открыли нынешний сезон в казахстанском футболе. Сначала южане были сильнее североказахстанцев в финале Зимнего Кубка ПФЛК в Турции. Затем "Тобол" взял реванш в решающем матче Суперкубка страны.