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Обязательный карантин для туристов отменили в Греции

Обязательный карантин для туристов отменили в Греции, Коронавирус Фото: pexels
Новые правила для туристов озвучили власти Греции. Теперь иностранных гостей не будут отправлять на обязательный карантин. Не ожидается ограничений по передвижениям по стране, передает Zakon.kz.

Санитарные протоколы были обновлены в условиях COVID-19. Если турист заболел в легкой форме, то он может продолжить отдых без ограничений. Заболевшие коронавирусом не обязаны проходить обязательный пятидневный карантин по месту пребывания.

Гостю «рекомендуют» изолироваться в своем номере. Отель обязан дать заболевшему туристу медицинскую маску, проинформировать государственные санитарные службы и врача. Для тяжелобольных предусмотрена госпитализация в медучреждение.

У бессимптомных и нетяжелобольных туристов есть выбор. Они могут оставаться в самоизоляции или же продолжить отдых без ограничений.

Если туристы добровольно выберут карантин, они смогут пройти его в своем номере в течение пяти дней и завершить без дополнительного диагностического исследования на коронавирус. То есть карантин в отеле в Греции – теперь дело сугубо добровольное.Ассоциация туроператоров

В Греции больше нет системы, которая позволяла бы изолировать от других отдыхающих заболевшего иностранного гостя: в стране упразднены отели-обсерваторы.

Ограничений в перемещениях по стране для заболевших ковидом иностранцев также не будет. Они смогут путешествовать на пароме, самолете или других видах транспорта при условии ношения маски с высокой степенью защиты (FFP 2 или ΚΝ 95).

На минувшей неделе в Греции фиксировали 18-19 тыс. случаев COVID-19 в день – в основном, на материковой части страны.

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