Туристам ограничили доступ к главной достопримечательности Греции

Власти Греции начали ограничивать доступ туристов к одной из главных достопримечательностей страны – античному Акрополю в Афинах, сообщает Zakon.kz.

Греческие власти с 4 сентября ограничили количество туристов, которые могут посетить афинский Акрополь, сообщает CNN. Теперь одну из самых известных достопримечательностей Греции смогут увидеть не более 20 тысяч человек ежедневно. Посетителей будут делить на группы и допускать на Акрополь в определенные часы, и чтобы попасть на экскурсию, потребуется заранее зарегистрироваться на специальном сайте.

Ограничение еще в августе анонсировала Лина Мендони, министр культуры Греции. Она отметила, что сейчас Акрополь посещают по 23 тысячи человек ежедневно, причем основной наплыв туристов приходится на утренние часы, хотя достопримечательность доступна для посещения до 20:00. Это создает неудобства обслуживающему персоналу, который принимает туристов, и может нанести ущерб самому Акрополю.

Новая система пока работает в тестовом режиме. Окончательно ее внедрят, скорее всего, только к апрелю 2024 года. С апреля же по всей стране начнет работать новая электронная система, которая охватит до 95% всех достопримечательностей. Туристические потоки распределят таким образом, чтобы они не вредили состоянию памятников культуры.

Афинский Акрополь – одна из самых знаменитых достопримечательностей Греции. Это комплекс древних храмов, построенных еще в V веке до нашей эры, среди которых наиболее известен Парфенон.

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