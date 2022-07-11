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В Нур-Султане пока не планируют вводить Ashyq

коронавирус, Ashyq, Нур-Султан Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане пока не планируют вводить Ashyq, несмотря на рост числа больных коронавирусом, передает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана Сархат Бейсенова отметила, что рост числа заболевших коронавирусом в городе идет с конца июня. Если буквально месяц назад в сутки регистрировались единичные случаи, то за последние две недели среднесуточная регистрация достигла 120 случаев.

За последние сутки зарегистрировано 118 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. На сегодня заболеваемость протекает в менее агрессивной форме, и самое отрадное, что нет больных, подключенных к ИВЛ. В настоящее время 118 больных получают лечение в стационаре, из них 11 пациентов – в отделении реанимации и 338 пациентов – в амбулаторных условиях.Сархат Бейсенова

Она добавила, что Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана принято решение о дополнительных мерах в случае перехода какого-либо региона в «желтую» зону эпидемиологического риска.

Внедрение программы Ashyq и запрет на въезд или выезд из города не рассматривается.Сархат Бейсенова

Так, около 70% заболевших – это лица, у которых уже прошло достаточное время после получения прививки от коронавируса, и по той или иной причине они не ревакцинировались.

Каждый человек, и особенно лица с хроническими заболеваниями, должен понимать риски и опасность для своего здоровья. Поэтому рекомендую не посещать места массового скопления, носить маски и соблюдать все меры предосторожности. С учетом заболеваемости среди тех, кто не привился или же не ревакцинировался, еще раз напоминаю о важности и необходимости вакцинации для поднятия коллективного иммунитета.Сархат Бейсенова

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COVID-19 Бейсенова Сархат Нур-Султан
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