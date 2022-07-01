«Желтая» зона по COVID-19 в Казахстане: МВК приняла дополнительные меры
Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в стране с середины июня отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В сообщении сказано, что по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза и до 80% заболевших приходится на невакцинированных или получивших прививку 6 месяцев назад.
Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК принято решение принять дополнительные меры в случае перехода региона в «желтую» зону эпидемиологического риска, такие как:
перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работу;
перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;
обязательное ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;
рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн- формат.
Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок на авиа, ЖД транспорте, при международных автобусных перевозках.
В завершении заседания Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимых кадров, лекарств и коечных мощностей на случай увеличения количества заболевших.
Также необходимо усилить качественную разъяснительную работу среди населения.
Напомним, за прошедшие сутки (30 июня) зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости отмечается в основном в Алматы и Нур-Султане.
Ранее вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что «желтая» зона – не повод для введения каких-то ограничений.