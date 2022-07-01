«Желтая» зона по COVID-19 в Казахстане: МВК приняла дополнительные меры

Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в стране с середины июня отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В сообщении сказано, что по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза и до 80% заболевших приходится на невакцинированных или получивших прививку 6 месяцев назад.

Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК принято решение принять дополнительные меры в случае перехода региона в «желтую» зону эпидемиологического риска, такие как:

перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работу;

перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;

обязательное ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;

рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн- формат.

Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок на авиа, ЖД транспорте, при международных автобусных перевозках.

В завершении заседания Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимых кадров, лекарств и коечных мощностей на случай увеличения количества заболевших.

Также необходимо усилить качественную разъяснительную работу среди населения.

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Напомним, за прошедшие сутки (30 июня) зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости отмечается в основном в Алматы и Нур-Султане.

Ранее вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что «желтая» зона – не повод для введения каких-то ограничений.