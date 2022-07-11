Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Инструкция поведения полицейских во время митинга появится в Казахстане

Инструкция поведения полицейских во время митинга появится в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел РК подготовило инструкцию поведения полицейских во время митинга, сообщает Zakon.kz.

После получения инструктажа и соответствующей экипировки сотрудники полиции прибывают к месту несения службы за два часа и выставляются по периметру места на расстоянии.

Численность и состав групп в обеспечении общественного порядка определяется в зависимости от количества участников проводимого мирного собрания.

Для организации работы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан назначается старший группы из числа руководящего состава полиции, который налаживает связь с представителем местного исполнительного органа (МИО) – ответственным за взаимодействие с организатором мирного собрания.

При проведении мирного митинга полицейские выполняют следующие задачи:

  • обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан на прилегающей к месту проведения мирного собрания территории, в том числе посредством камер видеонаблюдения;

  • обеспечение безопасности дорожного движения на подъездных путях в районе проведения мирного собрания.

Старший группы от полиции поддерживает постоянную связь с представителем МИО, который непосредственно находится среди участников собрания.

Полицейские для обеспечения общественного порядка обязаны:

  1. Незамедлительно прибыть к месту проведения мирного собрания по указанию старшего группы от полиции.

  2. Удалять с места проведения мирного собрания лиц, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность.

  3. Оперативно реагировать на сообщения о правонарушениях и другие непредвиденные обстоятельства, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан.

  4. Знать отличительные знаки организаторов мирного собрания и представителей средств массовой информации.

При необходимости выполняются следующие мероприятия:

  1. Оцепление специализированного места по периметру турникетами, обеспечивая проходы в нескольких местах (с каждой стороны по одному проходу), а также блокирование подъездных путей с прилегающих улиц и дворов на маршруте шествий и демонстраций.

  2. Проверка участников мирного собрания при входе (въезде) на специализированное место с использованием технических средств (стационарные и ручные металлодетекторы) на предмет ношения (перевозки) запрещенных предметов (холодного, огнестрельного и иного оружия, взрывчатых веществ, а также специально подготовленных или приспособленных предметов, которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам, спиртных напитков, напитков в стеклянной таре).

  3. Пешее или автомобильное сопровождение участников шествий и демонстраций для обеспечения их безопасности по маршруту следования.

  4. В случае проведения пикетирования количеством не более пяти человек, охрана общественного порядка и безопасность осуществляется силами ближайших патрульных нарядов полиции без составления плана-расстановки сил и средств.

Действия полицейских при нарушении общественного порядка:

В случаях угроз жизни и здоровью граждан (пожар, нанесение телесных повреждений, попытка суицида, ситуации природного и техногенного характера, наезд транспортных средств), условиям жизнедеятельности населения и функционированию транспорта, а также невыполнения участниками законных требований представителей местного исполнительного органа и прокуратуры о прекращении собрания, сотрудники принимают следующие меры:

  1. Пресекают нарушения общественного порядка.

  2. Обеспечивают безопасность представителей МИО и прокуратуры, журналистов, а также приглашенных лиц, уполномоченных вести переговоры.

  3. Блокируют территорию проведения мирного собрания с целью обеспечения безопасности участников собрания и иных граждан.

  4. Производят оцепление, сдерживание и вытеснение организаторов и участников собрания в места, представляющие наименьшую опасность для жизни и здоровья участников собрания и окружающих граждан.

  5. Перераспределяют автомобильный поток по другим направлениям при перекрытии автомобильных дорог, магистралей, минуя район проведения мирного собрания.

  6. В рамках применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях задерживают нарушителей непосредственно на месте проведения собрания либо в сроки, установленные Кодексом об административных правонарушениях РК.

  7. Принимают меры предосторожности, исключающие возможность нанесения травм при посадке доставляемых в служебный автотранспорт.

При дальнейшей эскалации конфликта и возникновении предпосылок к массовым нарушениям общественного порядка полицейские действуют в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами.

Не допускается:

1) Задерживать лиц, нарушающих порядок проведения мирного собрания, при временном приостановлении собрания представителем МИО для устранения нарушения;

2) Воспрепятствовать законной профессиональной деятельности представителей СМИ, при наличии удостоверения журналиста и отличительных знаков.

В случае возникновения конфликтных либо других внештатных ситуаций необходимо докладывать об этом в дежурную часть и начальнику органа полиции.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 22 июля.

Читайте также

Житель ВКО украл с крестьянского хозяйства бетонные плиты на 9 млн тенге

Как обезопасить себя от интернет-мошенников — МВД

Замначальника ДУИС Шымкента задержан в своем кабинете по подозрению в коррупции

Анастасия Стативкина
МВД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
любовь гороскоп эмоции
«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства
красная зона
Алматы приближается к «красной» зоне по COVID-19
помощь
Пенсионер повесился в своей комнате в доме престарелых в Уральске
столица Казахстана
В Нур-Султане появится новый район
Kaspi рассрочка
Kaspi Жұма пройдет 15, 16 и 17 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления