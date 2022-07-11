Инструкция поведения полицейских во время митинга появится в Казахстане

Министерство внутренних дел РК подготовило инструкцию поведения полицейских во время митинга, сообщает Zakon.kz.

После получения инструктажа и соответствующей экипировки сотрудники полиции прибывают к месту несения службы за два часа и выставляются по периметру места на расстоянии.

Численность и состав групп в обеспечении общественного порядка определяется в зависимости от количества участников проводимого мирного собрания.

Для организации работы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан назначается старший группы из числа руководящего состава полиции, который налаживает связь с представителем местного исполнительного органа (МИО) – ответственным за взаимодействие с организатором мирного собрания.

При проведении мирного митинга полицейские выполняют следующие задачи:

обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан на прилегающей к месту проведения мирного собрания территории, в том числе посредством камер видеонаблюдения;

обеспечение безопасности дорожного движения на подъездных путях в районе проведения мирного собрания.

Старший группы от полиции поддерживает постоянную связь с представителем МИО, который непосредственно находится среди участников собрания.

Полицейские для обеспечения общественного порядка обязаны:

Незамедлительно прибыть к месту проведения мирного собрания по указанию старшего группы от полиции. Удалять с места проведения мирного собрания лиц, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность. Оперативно реагировать на сообщения о правонарушениях и другие непредвиденные обстоятельства, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан. Знать отличительные знаки организаторов мирного собрания и представителей средств массовой информации.

При необходимости выполняются следующие мероприятия:

Оцепление специализированного места по периметру турникетами, обеспечивая проходы в нескольких местах (с каждой стороны по одному проходу), а также блокирование подъездных путей с прилегающих улиц и дворов на маршруте шествий и демонстраций. Проверка участников мирного собрания при входе (въезде) на специализированное место с использованием технических средств (стационарные и ручные металлодетекторы) на предмет ношения (перевозки) запрещенных предметов (холодного, огнестрельного и иного оружия, взрывчатых веществ, а также специально подготовленных или приспособленных предметов, которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам, спиртных напитков, напитков в стеклянной таре). Пешее или автомобильное сопровождение участников шествий и демонстраций для обеспечения их безопасности по маршруту следования. В случае проведения пикетирования количеством не более пяти человек, охрана общественного порядка и безопасность осуществляется силами ближайших патрульных нарядов полиции без составления плана-расстановки сил и средств.

Действия полицейских при нарушении общественного порядка:

В случаях угроз жизни и здоровью граждан (пожар, нанесение телесных повреждений, попытка суицида, ситуации природного и техногенного характера, наезд транспортных средств), условиям жизнедеятельности населения и функционированию транспорта, а также невыполнения участниками законных требований представителей местного исполнительного органа и прокуратуры о прекращении собрания, сотрудники принимают следующие меры:

Пресекают нарушения общественного порядка. Обеспечивают безопасность представителей МИО и прокуратуры, журналистов, а также приглашенных лиц, уполномоченных вести переговоры. Блокируют территорию проведения мирного собрания с целью обеспечения безопасности участников собрания и иных граждан. Производят оцепление, сдерживание и вытеснение организаторов и участников собрания в места, представляющие наименьшую опасность для жизни и здоровья участников собрания и окружающих граждан. Перераспределяют автомобильный поток по другим направлениям при перекрытии автомобильных дорог, магистралей, минуя район проведения мирного собрания. В рамках применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях задерживают нарушителей непосредственно на месте проведения собрания либо в сроки, установленные Кодексом об административных правонарушениях РК. Принимают меры предосторожности, исключающие возможность нанесения травм при посадке доставляемых в служебный автотранспорт.

При дальнейшей эскалации конфликта и возникновении предпосылок к массовым нарушениям общественного порядка полицейские действуют в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами.

Не допускается:

1) Задерживать лиц, нарушающих порядок проведения мирного собрания, при временном приостановлении собрания представителем МИО для устранения нарушения;

2) Воспрепятствовать законной профессиональной деятельности представителей СМИ, при наличии удостоверения журналиста и отличительных знаков.

В случае возникновения конфликтных либо других внештатных ситуаций необходимо докладывать об этом в дежурную часть и начальнику органа полиции.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 22 июля.