Инструкция поведения полицейских во время митинга появится в Казахстане
После получения инструктажа и соответствующей экипировки сотрудники полиции прибывают к месту несения службы за два часа и выставляются по периметру места на расстоянии.
Численность и состав групп в обеспечении общественного порядка определяется в зависимости от количества участников проводимого мирного собрания.
Для организации работы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан назначается старший группы из числа руководящего состава полиции, который налаживает связь с представителем местного исполнительного органа (МИО) – ответственным за взаимодействие с организатором мирного собрания.
При проведении мирного митинга полицейские выполняют следующие задачи:
обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан на прилегающей к месту проведения мирного собрания территории, в том числе посредством камер видеонаблюдения;
обеспечение безопасности дорожного движения на подъездных путях в районе проведения мирного собрания.
Старший группы от полиции поддерживает постоянную связь с представителем МИО, который непосредственно находится среди участников собрания.
Полицейские для обеспечения общественного порядка обязаны:
Незамедлительно прибыть к месту проведения мирного собрания по указанию старшего группы от полиции.
Удалять с места проведения мирного собрания лиц, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность.
Оперативно реагировать на сообщения о правонарушениях и другие непредвиденные обстоятельства, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан.
Знать отличительные знаки организаторов мирного собрания и представителей средств массовой информации.
При необходимости выполняются следующие мероприятия:
Оцепление специализированного места по периметру турникетами, обеспечивая проходы в нескольких местах (с каждой стороны по одному проходу), а также блокирование подъездных путей с прилегающих улиц и дворов на маршруте шествий и демонстраций.
Проверка участников мирного собрания при входе (въезде) на специализированное место с использованием технических средств (стационарные и ручные металлодетекторы) на предмет ношения (перевозки) запрещенных предметов (холодного, огнестрельного и иного оружия, взрывчатых веществ, а также специально подготовленных или приспособленных предметов, которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам, спиртных напитков, напитков в стеклянной таре).
Пешее или автомобильное сопровождение участников шествий и демонстраций для обеспечения их безопасности по маршруту следования.
В случае проведения пикетирования количеством не более пяти человек, охрана общественного порядка и безопасность осуществляется силами ближайших патрульных нарядов полиции без составления плана-расстановки сил и средств.
Действия полицейских при нарушении общественного порядка:
В случаях угроз жизни и здоровью граждан (пожар, нанесение телесных повреждений, попытка суицида, ситуации природного и техногенного характера, наезд транспортных средств), условиям жизнедеятельности населения и функционированию транспорта, а также невыполнения участниками законных требований представителей местного исполнительного органа и прокуратуры о прекращении собрания, сотрудники принимают следующие меры:
Пресекают нарушения общественного порядка.
Обеспечивают безопасность представителей МИО и прокуратуры, журналистов, а также приглашенных лиц, уполномоченных вести переговоры.
Блокируют территорию проведения мирного собрания с целью обеспечения безопасности участников собрания и иных граждан.
Производят оцепление, сдерживание и вытеснение организаторов и участников собрания в места, представляющие наименьшую опасность для жизни и здоровья участников собрания и окружающих граждан.
Перераспределяют автомобильный поток по другим направлениям при перекрытии автомобильных дорог, магистралей, минуя район проведения мирного собрания.
В рамках применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях задерживают нарушителей непосредственно на месте проведения собрания либо в сроки, установленные Кодексом об административных правонарушениях РК.
Принимают меры предосторожности, исключающие возможность нанесения травм при посадке доставляемых в служебный автотранспорт.
При дальнейшей эскалации конфликта и возникновении предпосылок к массовым нарушениям общественного порядка полицейские действуют в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами.
Не допускается:
1) Задерживать лиц, нарушающих порядок проведения мирного собрания, при временном приостановлении собрания представителем МИО для устранения нарушения;
2) Воспрепятствовать законной профессиональной деятельности представителей СМИ, при наличии удостоверения журналиста и отличительных знаков.
В случае возникновения конфликтных либо других внештатных ситуаций необходимо докладывать об этом в дежурную часть и начальнику органа полиции.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 22 июля.