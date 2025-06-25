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Право

Инструкцию по работе военно-следственных органов утвердили в Казахстане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 12:07 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК приказом от 16 июня 2025 года утвердил Инструкцию по организации деятельности военно-следственных органов Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
"Систему военно-следственных органов образуют Военно-следственный департамент (ВСД) Министерства внутренних дел Республики Казахстан (МВД), региональные военно-следственные управления (РВСУ), отделы и группы", – говорится в документе.

В пределах компетенции военно-следственные органы осуществляют функции профилактики правонарушений, оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и досудебного расследования.

Руководство за деятельностью военно-следственных органов осуществляют:

  • в центральном аппарате – заместитель министра внутренних дел РК, курирующий следствие, начальник ВСД и его заместители;
  • в региональных подразделениях – начальники РВСУ, их заместители и начальники отделов.

Основными задачами военно-следственных органов являются:

по профилактике правонарушений:

  • формирование эффективной системной профилактической работы, укрепление законности и правопорядка, сокращение уровня преступности в войсках;
  • укрепление воинской дисциплины, выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям, суицидальным проявлениям и лудомании, проведение профилактической и разъяснительной работы;
  • совершенствование традиционных и внедрение новых форм и методов профилактики;
  • организация и проведение информационно-имиджевой работы по профилактике правонарушений;
  • организация взаимодействия с уполномоченными органами по размещению в интернет ресурсах выступлений, интервью, публикаций по профилактике правонарушений в воинской среде;

по ОРД:

  • организация и осуществление работы по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию уголовных правонарушений, реализация государственной политики в сфере борьбы с преступностью, в пределах своей компетенции;
  • защита прав и законных интересов граждан, военнослужащих, организаций и государства от преступных посягательств;
  • изучение, обобщение и внедрение в практику военно-следственных органов положительного отечественного и зарубежного опыта раскрытия преступлений;

по досудебному расследованию:

  • обеспечение соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства;
  • повышение качества досудебного расследования, оказание методической и практической помощи в расследовании уголовных правонарушений;
  • выявление негативных тенденций в следственной практике, внедрение современных форм и методов организации досудебного расследования;
  • организация взаимодействия военно-следственных органов и других служб органов внутренних дел, в том числе с другими государственными органами, правоохранительными органами и иными организациями при досудебном расследования.

Основными направлениями работы военно-следственных органов являются:

по профилактике правонарушений:

  • профилактика уголовных правонарушений в воинской среде;
  • общие профилактические мероприятия по укреплению воинской дисциплины и правопорядка в войсках;
  • профилактика гибели военнослужащих, в том числе суицидов, лудомании, рукоприкладства, коррупционных и должностных правонарушений, хищений имущества и бюджетных средств;
  • профилактика сохранности оружия и боеприпасов, безопасности объектов их хранения;
  • разработка мер, направленных на совершенствование профилактики правонарушений;
  • укрепление законности и обеспечение правопорядка в войсках;
  • сокращение уровня преступности военнослужащих;

по ОРД:

  • предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, а также розыск преступников;
  • организация и проведение в установленном законодательством порядке оперативно-розыскных мероприятий, операций по задержанию лиц, совершивших уголовные правонарушения, а также оказание содействия в их проведении и осуществлении иным правоохранительным и специальным государственным органам;
  • взаимообмен оперативной информацией;
  • организация взаимодействия с правоохранительными, специальными и другими государственными органами по вопросам раскрытия преступлений, организации розыска преступников, планирование и реализация совместных мероприятий;
  • оперативное сопровождение по уголовным делам;

по досудебному расследованию:

  • расследование воинских уголовных правонарушений, предусмотренных главой 18 УК, других уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими, проходящими воинскую службу по призыву или контракту в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан (ВС РК), гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов, лицами гражданского персонала воинских частей, соединений, учреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей или в расположении этих частей, соединений и учреждений, иных уголовных правонарушений, подследственных органам внутренних дел в соответствии со статьей 187 УПК, и переданных в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 193 УПК;
  • соблюдение конституционных прав и свобод участников уголовного процесса;
  • соблюдение учетно-регистрационной дисциплины;
  • соблюдение процессуальных сроков досудебного расследования и содержания лиц под стражей;
  • обеспечение качества досудебного расследования, в том числе при прерывании срока расследования и прекращении уголовного дела;
  • своевременность и полнота принятых мер по обеспечению возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением;
  • направление уголовных дел в суд в порядке ускоренного досудебного производства;
  • обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан в ходе расследования уголовных дел;
  • выявление и обеспечение устранения обстоятельств, способствующих совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
  • осуществление личного приема граждан, в том числе потерпевших и подозреваемых по уголовным делам, разрешение жалоб участников процесса на действия и бездействия лиц, осуществляющих досудебное производство.

Следователями военно-следственных органов расследуются воинские уголовные правонарушения, предусмотренные главой 18 УК, другие уголовные правонарушения, совершенные военнослужащими, проходящими воинскую службу по призыву или контракту в ВС РК, гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов, лицами гражданского персонала воинских частей, соединений, учреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей или в расположении этих частей, соединений и учреждений, иные уголовные правонарушения, подследственные органам внутренних дел в соответствии со статьей 187 УПК, и переданные в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 193 УПК.

Оперативными сотрудниками военно-следственных органов в пределах компетенции осуществляется производство досудебного расследования в форме дознания в порядке приказного производства и протокольной форме.

Не допускается привлекать следователей и оперативных сотрудников к выполнению задач, не связанных с профилактикой правонарушений, ОРД и расследованием уголовных дел.

Следователям и оперативным сотрудникам военно-следственных органов при исполнении служебных обязанностей разрешено ношение гражданской одежды.

Деятельность ВСД организуется по зональному и предметному принципу на основе операционных планов МВД и оперативных планов ВСД работы в тесном взаимодействии с другими службами МВД.

Деятельность РВСУ организуется по зональному принципу во взаимодействии с другими службами территориальных органов внутренних дел и соответствующими правоохранительными, контролирующими ведомствами, основанном на действующем законодательстве, ведомственных нормативных правовых актах и на принципах координации борьбы с преступностью.

На следователя возлагается производство неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов уголовного правонарушения с одновременным принятием мер к регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении в ЕРДР, в том числе с использованием средств связи, принятие уголовного дела к своему производству, подготовка согласованного плана следственных действий с установлением конкретных сроков выполнения неотложных оперативно-розыскных мероприятий, поручений, указаний.

Согласованный план охватывает все этапы расследования уголовного правонарушения и включает:

  • следственные и розыскные версии;
  • данные, подлежащие установлению для их проверки;
  • перечень следственных действий;
  • обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем;
  • сроки и исполнителей.

План может изменяться и дополняться, инициатива его корректировки принадлежит как следователю, так и оперативным сотрудникам.

Следователь лично производит осмотр места происшествия и несет персональную ответственность за его качество. Указания следователя в процессе осмотра места происшествия неукоснительно исполняются сотрудниками других служб.

Грубые факты нарушений уголовно-процессуального законодательства подлежат рассмотрению на оперативном совещании.

Досудебное расследование уголовных правонарушений в форме дознания, в порядке приказного производства и протокольной форме осуществляется в строгом соответствии с УПК, в пределах полномочий по выявлению, установлению, закреплению совокупности обстоятельств уголовных правонарушений и привлечению к уголовной ответственности лиц, их совершивших.

Сотрудниками военно-следственных органов, наделенными функциями по производству дознания, осуществляется досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 191 УПК, подследственных органам внутренних дел.

В случаях необходимости сотрудники военно-следственных органов, наделенные функциями по производству дознания, осуществляют досудебное расследование по другим составам уголовных проступков в протокольной форме.

Приказ введен в действие с 16 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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