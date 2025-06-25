Инструкцию по работе военно-следственных органов утвердили в Казахстане
"Систему военно-следственных органов образуют Военно-следственный департамент (ВСД) Министерства внутренних дел Республики Казахстан (МВД), региональные военно-следственные управления (РВСУ), отделы и группы", – говорится в документе.
В пределах компетенции военно-следственные органы осуществляют функции профилактики правонарушений, оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и досудебного расследования.
Руководство за деятельностью военно-следственных органов осуществляют:
- в центральном аппарате – заместитель министра внутренних дел РК, курирующий следствие, начальник ВСД и его заместители;
- в региональных подразделениях – начальники РВСУ, их заместители и начальники отделов.
Основными задачами военно-следственных органов являются:
по профилактике правонарушений:
- формирование эффективной системной профилактической работы, укрепление законности и правопорядка, сокращение уровня преступности в войсках;
- укрепление воинской дисциплины, выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям, суицидальным проявлениям и лудомании, проведение профилактической и разъяснительной работы;
- совершенствование традиционных и внедрение новых форм и методов профилактики;
- организация и проведение информационно-имиджевой работы по профилактике правонарушений;
- организация взаимодействия с уполномоченными органами по размещению в интернет ресурсах выступлений, интервью, публикаций по профилактике правонарушений в воинской среде;
по ОРД:
- организация и осуществление работы по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию уголовных правонарушений, реализация государственной политики в сфере борьбы с преступностью, в пределах своей компетенции;
- защита прав и законных интересов граждан, военнослужащих, организаций и государства от преступных посягательств;
- изучение, обобщение и внедрение в практику военно-следственных органов положительного отечественного и зарубежного опыта раскрытия преступлений;
по досудебному расследованию:
- обеспечение соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства;
- повышение качества досудебного расследования, оказание методической и практической помощи в расследовании уголовных правонарушений;
- выявление негативных тенденций в следственной практике, внедрение современных форм и методов организации досудебного расследования;
- организация взаимодействия военно-следственных органов и других служб органов внутренних дел, в том числе с другими государственными органами, правоохранительными органами и иными организациями при досудебном расследования.
Основными направлениями работы военно-следственных органов являются:
по профилактике правонарушений:
- профилактика уголовных правонарушений в воинской среде;
- общие профилактические мероприятия по укреплению воинской дисциплины и правопорядка в войсках;
- профилактика гибели военнослужащих, в том числе суицидов, лудомании, рукоприкладства, коррупционных и должностных правонарушений, хищений имущества и бюджетных средств;
- профилактика сохранности оружия и боеприпасов, безопасности объектов их хранения;
- разработка мер, направленных на совершенствование профилактики правонарушений;
- укрепление законности и обеспечение правопорядка в войсках;
- сокращение уровня преступности военнослужащих;
по ОРД:
- предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, а также розыск преступников;
- организация и проведение в установленном законодательством порядке оперативно-розыскных мероприятий, операций по задержанию лиц, совершивших уголовные правонарушения, а также оказание содействия в их проведении и осуществлении иным правоохранительным и специальным государственным органам;
- взаимообмен оперативной информацией;
- организация взаимодействия с правоохранительными, специальными и другими государственными органами по вопросам раскрытия преступлений, организации розыска преступников, планирование и реализация совместных мероприятий;
- оперативное сопровождение по уголовным делам;
по досудебному расследованию:
- расследование воинских уголовных правонарушений, предусмотренных главой 18 УК, других уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими, проходящими воинскую службу по призыву или контракту в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан (ВС РК), гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов, лицами гражданского персонала воинских частей, соединений, учреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей или в расположении этих частей, соединений и учреждений, иных уголовных правонарушений, подследственных органам внутренних дел в соответствии со статьей 187 УПК, и переданных в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 193 УПК;
- соблюдение конституционных прав и свобод участников уголовного процесса;
- соблюдение учетно-регистрационной дисциплины;
- соблюдение процессуальных сроков досудебного расследования и содержания лиц под стражей;
- обеспечение качества досудебного расследования, в том числе при прерывании срока расследования и прекращении уголовного дела;
- своевременность и полнота принятых мер по обеспечению возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением;
- направление уголовных дел в суд в порядке ускоренного досудебного производства;
- обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан в ходе расследования уголовных дел;
- выявление и обеспечение устранения обстоятельств, способствующих совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- осуществление личного приема граждан, в том числе потерпевших и подозреваемых по уголовным делам, разрешение жалоб участников процесса на действия и бездействия лиц, осуществляющих досудебное производство.
Следователями военно-следственных органов расследуются воинские уголовные правонарушения, предусмотренные главой 18 УК, другие уголовные правонарушения, совершенные военнослужащими, проходящими воинскую службу по призыву или контракту в ВС РК, гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов, лицами гражданского персонала воинских частей, соединений, учреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей или в расположении этих частей, соединений и учреждений, иные уголовные правонарушения, подследственные органам внутренних дел в соответствии со статьей 187 УПК, и переданные в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 193 УПК.
Оперативными сотрудниками военно-следственных органов в пределах компетенции осуществляется производство досудебного расследования в форме дознания в порядке приказного производства и протокольной форме.
Не допускается привлекать следователей и оперативных сотрудников к выполнению задач, не связанных с профилактикой правонарушений, ОРД и расследованием уголовных дел.
Следователям и оперативным сотрудникам военно-следственных органов при исполнении служебных обязанностей разрешено ношение гражданской одежды.
Деятельность ВСД организуется по зональному и предметному принципу на основе операционных планов МВД и оперативных планов ВСД работы в тесном взаимодействии с другими службами МВД.
Деятельность РВСУ организуется по зональному принципу во взаимодействии с другими службами территориальных органов внутренних дел и соответствующими правоохранительными, контролирующими ведомствами, основанном на действующем законодательстве, ведомственных нормативных правовых актах и на принципах координации борьбы с преступностью.
На следователя возлагается производство неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов уголовного правонарушения с одновременным принятием мер к регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении в ЕРДР, в том числе с использованием средств связи, принятие уголовного дела к своему производству, подготовка согласованного плана следственных действий с установлением конкретных сроков выполнения неотложных оперативно-розыскных мероприятий, поручений, указаний.
Согласованный план охватывает все этапы расследования уголовного правонарушения и включает:
- следственные и розыскные версии;
- данные, подлежащие установлению для их проверки;
- перечень следственных действий;
- обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем;
- сроки и исполнителей.
План может изменяться и дополняться, инициатива его корректировки принадлежит как следователю, так и оперативным сотрудникам.
Следователь лично производит осмотр места происшествия и несет персональную ответственность за его качество. Указания следователя в процессе осмотра места происшествия неукоснительно исполняются сотрудниками других служб.
Грубые факты нарушений уголовно-процессуального законодательства подлежат рассмотрению на оперативном совещании.
Досудебное расследование уголовных правонарушений в форме дознания, в порядке приказного производства и протокольной форме осуществляется в строгом соответствии с УПК, в пределах полномочий по выявлению, установлению, закреплению совокупности обстоятельств уголовных правонарушений и привлечению к уголовной ответственности лиц, их совершивших.
Сотрудниками военно-следственных органов, наделенными функциями по производству дознания, осуществляется досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 191 УПК, подследственных органам внутренних дел.
В случаях необходимости сотрудники военно-следственных органов, наделенные функциями по производству дознания, осуществляют досудебное расследование по другим составам уголовных проступков в протокольной форме.
Приказ введен в действие с 16 июня.