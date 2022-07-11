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Как поддерживали казахстанцы Елену Рыбакину в финале Уимблдона-2022

Теннис Чемпионка Уимблдона Фото: ktf.kz
Знаменательная дата — 9 июля – вошла в историю казахстанского спорта. В этот день впервые казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей открытого чемпионата Великобритании в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина, став чемпионкой английского первенства, оправдала надежды многочисленной армии казахстанских болельщиков тенниса, которые переживали и поддерживали ее во всех городах республики. Жители страны болели за свою любимую теннисистку, наблюдая за ее игрой с экранов лэд-дисплеев, кинотеатров и домашних телевизоров.

Тем временем Елена Рыбакина 11 июля возвращается на Родину и спустя сутки встретится с болельщиками и ответит на вопросы журналистов.

Первая ракетка Казахстана отказалась от премиальных за победу на Уимблдоне-2022 со стороны казахстанской федерации тенниса.

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Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана

Мы хотели финансово поощрить Елену, но она отказалась, более того, она хочет долю призовых пожертвовать на благотворительность и поддержку юниоров в Республике Казахстан.Вице-президент ФТК Юрий Польский

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