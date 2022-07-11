Как поддерживали казахстанцы Елену Рыбакину в финале Уимблдона-2022

Знаменательная дата — 9 июля – вошла в историю казахстанского спорта. В этот день впервые казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей открытого чемпионата Великобритании в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина, став чемпионкой английского первенства, оправдала надежды многочисленной армии казахстанских болельщиков тенниса, которые переживали и поддерживали ее во всех городах республики. Жители страны болели за свою любимую теннисистку, наблюдая за ее игрой с экранов лэд-дисплеев, кинотеатров и домашних телевизоров.

Тем временем Елена Рыбакина 11 июля возвращается на Родину и спустя сутки встретится с болельщиками и ответит на вопросы журналистов.

Первая ракетка Казахстана отказалась от премиальных за победу на Уимблдоне-2022 со стороны казахстанской федерации тенниса.

Новость по теме Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана

Мы хотели финансово поощрить Елену, но она отказалась, более того, она хочет долю призовых пожертвовать на благотворительность и поддержку юниоров в Республике Казахстан. Вице-президент ФТК Юрий Польский

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