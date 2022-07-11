Как поддерживали казахстанцы Елену Рыбакину в финале Уимблдона-2022
Елена Рыбакина, став чемпионкой английского первенства, оправдала надежды многочисленной армии казахстанских болельщиков тенниса, которые переживали и поддерживали ее во всех городах республики. Жители страны болели за свою любимую теннисистку, наблюдая за ее игрой с экранов лэд-дисплеев, кинотеатров и домашних телевизоров.
Тем временем Елена Рыбакина 11 июля возвращается на Родину и спустя сутки встретится с болельщиками и ответит на вопросы журналистов.
Первая ракетка Казахстана отказалась от премиальных за победу на Уимблдоне-2022 со стороны казахстанской федерации тенниса.
Мы хотели финансово поощрить Елену, но она отказалась, более того, она хочет долю призовых пожертвовать на благотворительность и поддержку юниоров в Республике Казахстан.Вице-президент ФТК Юрий Польский
Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.