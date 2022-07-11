Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина отказались от призовых Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы хотели финансово поощрить от имени федерации Елену Рыбакину, но она отказалась. Более того, она хочет пожертвовать премию на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане, — сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Ранее в Комитете по делам спорта и физической культуры РК сообщили, что спортсменке не полагается денежное поощрение от государства, поскольку Уимблдонский турнир является коммерческим.

Напомним, 9 июля Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Уимблдона. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

Новость по теме Токаев поздравил Рыбакину с сенсационной победой

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.