Житель ВКО украл с крестьянского хозяйства бетонные плиты на 9 млн тенге
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Житель Бескарагайского района Восточного Казахстана совершил кражу на 9,3 млн тенге. Начато расследование, сообщает Zakon.kz.
С заявлением в полицию ВКО обратился глава одного из крестьянских хозяйств.
По словам потерпевшего, неизвестные лица с 10 по 25 июня вблизи села Ерназар, воспользовавшись свободным доступом, украли 16 бетонных фундаментов, шесть колонных опор и семь бетонных балок. Пресс-служба ДП ВКО
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Общая сумма ущерба, как уточнили в ведомстве, составила около 9,3 млн тенге.
Фото: пресс-служба ДП ВКО
В результате сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188, ч. 4 УК РК.Пресс-служба ДП ВКО
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ