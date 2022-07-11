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Житель ВКО украл с крестьянского хозяйства бетонные плиты на 9 млн тенге

ВКО кража бетон Фото: пресс-служба ДП ВКО
Житель Бескарагайского района Восточного Казахстана совершил кражу на 9,3 млн тенге. Начато расследование, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию ВКО обратился глава одного из крестьянских хозяйств.

По словам потерпевшего, неизвестные лица с 10 по 25 июня вблизи села Ерназар, воспользовавшись свободным доступом, украли 16 бетонных фундаментов, шесть колонных опор и семь бетонных балок. Пресс-служба ДП ВКО

ВКО бетон

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Общая сумма ущерба, как уточнили в ведомстве, составила около 9,3 млн тенге.

ВКО бетон

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В результате сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188, ч. 4 УК РК.Пресс-служба ДП ВКО

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Анастасия Московчук
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