Житель ВКО украл с крестьянского хозяйства бетонные плиты на 9 млн тенге

Житель Бескарагайского района Восточного Казахстана совершил кражу на 9,3 млн тенге. Начато расследование, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию ВКО обратился глава одного из крестьянских хозяйств.

По словам потерпевшего, неизвестные лица с 10 по 25 июня вблизи села Ерназар, воспользовавшись свободным доступом, украли 16 бетонных фундаментов, шесть колонных опор и семь бетонных балок. Пресс-служба ДП ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Общая сумма ущерба, как уточнили в ведомстве, составила около 9,3 млн тенге.

Фото: пресс-служба ДП ВКО