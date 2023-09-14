В ВКО из крестьянского хозяйства увели лошадей стоимостью 43 млн тенге

Полицейские ВКО расследуют дело о краже 54 лошадей, стоимость которых составляет свыше 43 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, о краже заявил родственник хозяина крестьянского хозяйства. Он сообщил, что в промежутке с 23:00 до 6:00 с вольного выпаса одного из сел района неизвестный увел его табун лошадей, помеченных тавро.

"Кроме того, заявитель сообщил, что у одной из кобыл был GPS-трекер на шее, посредством которого потерпевший проверил месторасположение животного, на котором он был установлен, однако устройство находилось в отключенном состоянии. Причиненный ущерб составил более 43 млн тенге. Получив сигнал, стражи порядка незамедлительно приступили к поиску, где для осмотра территории также задействовали вертолет и дрон", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что кобылу с GPS-трекером убили выстрелом в голову. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый житель области Абай.

При осмотре и обыске дома, где проживает подозреваемый, в базе для загона скота правоохранители изъяли вещественные доказательства.

По данному факту ДП ВКО начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 188-1 УК РК. В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау украли из автосалона сейф с 30 млн тенге.