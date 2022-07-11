Какие могут быть последствия выхода Казахстана из соглашения СНГ о валютном комитете

Казахстан вышел из соглашения Содружества Независимых Государств 1995 года о Межгосударственном валютном комитете. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев. Редакция Zakon.kz обратилась за экспертным мнением, чтобы выяснить, какие изменения повлечет за собой выход из соглашения.

Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года, – указано в документе, который уже вступил в силу.

Комитет создавался с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений.

В частности, он предусматривал сближение и совершенствование валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развитие форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения, а также сотрудничество и осуществление согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов рассказал, что соглашение о валютном комитете СНГ давно не работало и какие-то изменения в связи с утверждением протокола о прекращении действия данного соглашения вряд ли последуют.

Я не вижу, что нас ждут какие-то изменения, потому что СНГ – полуживая структура, все оставалось на уровне встреч и обсуждений. Все значимые валютные обсуждения у нас происходят в ЕАЭС. Не было никогда планов ни в СНГ, ни в ЕАЭС создавать валютные союзы. Финансист Расул Рысмамбетов

Аналитик также добавил, что, фактически, СНГ давно нерабочая структура, и он удивлен, что Казахстан раньше не вышел из соглашения упраздненного комитета. По мнению эксперта, после выхода не предвидится никаких особых изменений.

Рысмамбетов отметил, что есть более эффективная структура – ЕАЭС, и если более предметно говорить, то о состоянии взаимной торговли между государствами – членами ЕАЭС.

Вот здесь – да. Страны, входящие в ЕАЭС, постоянно вставляют друг другу палки в колеса, запрещают ввоз товаров и так далее. Порой предъявляют претензии к Казахстану, наши бизнесмены жалуются, что Россия не пускает товары в страну. Это серьезно – препятствовать ввозу товаров для торговли из России в Казахстан. Финансист Расул Рысмамбетов

Оценил возможные последствия выхода из соглашения экономист и генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев. Он также считает, что подписание президентом указа о выходе из соглашения – всего лишь юридическая формальность, не имеющая никакой политической подоплеки.