#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
504.44
545.65
5.95
Право

Казахстан ратифицировал соглашение с СНГ о противодействии коррупции

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 18:07 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 апреля подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, сообщает Zakon.kz.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции", – говорится в сообщении Акорды. 

Ранее на заседании Мажилиса первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов отметил, что документ подписан главами Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана 14 октября 2022 года в Астане.

Он уточнил, что соглашение предусматривает расширение сотрудничества по следующим направлениям:

  • оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях;
  • проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий;
  • задержание и выдача лиц, совершивших коррупционные преступления;
  • создание и использование специальных информационных систем.

Соглашением предусмотрены и другие меры сотрудничества в рамках соглашения, в том числе: повышение квалификации кадров, обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции, обмен результатами антикоррупционного мониторинга, разработка программ и планов сотрудничества, проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Казахстане появятся кредитные рейтинговые агентства: разработан законопроект
Право
12:37, Сегодня
В Казахстане появятся кредитные рейтинговые агентства: разработан законопроект
Установлены требования к огнестойкости зданий и стройматериалов
Право
11:45, Сегодня
Установлены требования к огнестойкости зданий и стройматериалов
В Казахстане переименовали два вуза
Право
10:54, Сегодня
В Казахстане переименовали два вуза
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: