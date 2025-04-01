Казахстан ратифицировал соглашение с СНГ о противодействии коррупции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 апреля подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее на заседании Мажилиса первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов отметил, что документ подписан главами Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана 14 октября 2022 года в Астане.



Он уточнил, что соглашение предусматривает расширение сотрудничества по следующим направлениям:

оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях;

проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий;

задержание и выдача лиц, совершивших коррупционные преступления;

создание и использование специальных информационных систем.

Соглашением предусмотрены и другие меры сотрудничества в рамках соглашения, в том числе: повышение квалификации кадров, обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции, обмен результатами антикоррупционного мониторинга, разработка программ и планов сотрудничества, проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции.

