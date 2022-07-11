Как рассчитываются отпускные в Казахстане

Большая часть лета позади, отпуска в разгаре. Как пойти в отпуск и не прогадать с деньгами. Как рассчитать отпускные в Казахстане, читайте в материале Zakon.kz.

Любой официально работающий казахстанец имеет право на ежегодный трудовой оплачиваемый отпуск сроком в 24 календарных дня, которые для удобства можно разбить на две части.

Важно, чтобы одна из частей отпускного периода была не менее 14 дней.

Отпускные дни рассчитываются без учета праздничных дней.

Если отпуск выпадает на праздничные дни, то они суммируются к основному отпуску, но не оплачиваются.

Рабочий год составляет 12 календарных месяцев или 52 недели.

При предоставлении отпуска работнику учитывается фактически проработанное им время.

Когда должны выплачиваться отпускные

По правилам отпускные обычно начисляют за три дня до выхода работника в ежегодный отпуск. В случае, если сотрудник выходит в отпуск не по согласованному графику, то отпускные начисляются в течение трех дней с момента начала отпуска.

Как начисляются отпускные в Казахстане

Расчет отпускных в РК выглядит следующим образом: средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска. Средний дневной заработок – это сумма начисленных заработных плат за год (12 месяцев), предшествующих отпуску, разделенная на количество фактически отработанных работником дней.

Если работник не отработал 12 месяцев, то для расчета его среднего однодневного заработка используется фактически отработанное им время.

Кроме того, некоторым категориям работников по трудовому законодательству положено не менее шести дополнительных календарных дней отпуска.

В эту категорию входят: работники, занятые на тяжелых работах, с вредными или опасными условиями труда, а также инвалиды I и II групп.

Таким образом, при расчете отпускных количество дней основного отпуска суммируется с количеством дней дополнительного отпуска.

При предоставлении отпуска учитываются фактически проработанные рабочие часы, а рабочий год составляет 12 календарных месяцев.

Пример расчета отпускных

Например, сотрудник получает оклад в размере 100 тыс. тенге. Работает по графику пятидневной трудовой недели, по 40 часов. При отработке полного рабочего года ему полагается трудовой ежегодный отпуск в количестве 24 календарных дней.

Начисление отпускных проходит в три этапа:

Начисленная зарплата за 12 месяцев умножается на сумму оклада: 100 000 х 12 = 1 200 000. Средний годовой заработок (1 200 000 тг) делим на общее число рабочих дней (246 дней) за год. Формула расчета: 1 200 000 : 246 (дней) = 4878 тг — это фактическая сумма за один рабочий день. Полученную сумму (4878 тг) умножаем на число рабочих дней из общего числа 24 календарных дней. Итого получается — 87 804 тенге. То есть, 4878 х 18 = 87 804 тенге. Важно помнить, что из суммы отпускных денег тоже удерживаются обязательный пенсионный взнос и индивидуальный подоходный налог (ИПН).

Как рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск

Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается за отработанный трудовой стаж (24 календарных дня за весь период работы (один год или 12 месяцев).

Как рассчитываются отпускные, если был больничный?

При начислении отпускных больничные дни не считаются. Учитываются только фактически отработанный период.

Если проработал меньше одного года

Если работник проработал меньше года, то для расчета среднего дневного заработка учитывается фактически отработанное время. Считается по той же схеме, что и при работе в полный трудовой год.

Если менялся размер заработной платы

Если зарплата в течение года повышалась, нужно пересчитать все с учетом коэффициента индексации.

Нужно разделить новую сумму зарплаты на этот коэффициент индексации и умножить на каждый месяц предыдущей суммы.

Коэффициент индексации: 200 тыс. (зарплата после повышения) : 180 тыс. (зарплата до повышения); то есть 200 тыс. делим на 180 тыс. = 1,11.

К примеру, сотрудник с окладом 180 тыс. тг проработал три месяца, а потом следующие девять месяцев он получал оклад в размере 200 тыс. тенге.

таким образом, зарплата до повышения умножается на коэффициент и на количество месяцев (180 тыс. умножается на три месяца) 180 000 х 1,11 х 3 = 599 400 тг ( это зарплата за три месяца при размере оклада в 180 тыс. тг);

затем по той же схеме считаем с размером оклада в 200 тыс. тг, где эту сумму умножаем на количество отработанных месяцев с окладом в 200 тыс. тг (200 000 х на 9 месяцев = 1 800 000 тг);

после чего полученные данные складываем между собой: 594 000 + 1 800 000 = 2 399 400 тг (начисленная зарплата за 12 месяцев с учетом коэффициента индексации);

где среднюю зарплату 2 400 000 тенге делим на 246 (общее число рабочих дней за 12 месяцев), в итоге получаем 9756 тенге — это средний дневной заработок;

размер отпускных: 9753 тенге умножаем на 18 рабочих дней из 24 календарных дней отпуска, в итоге получаем 175 565 тг;

за минусом налогов с этой суммы ( 175 565 тг) работник получит 143 370 тг отпускных.

Как влияет на размер отпускных количество праздничных дней в месяце

Стоимость рабочего дня рассчитывается из отношения заработной платы к числу рабочих дней в месяце.

Например, при окладе работника в 200 тыс. тг, при учете 19 рабочих дней, с учетом праздничных дней, один рабочий день будет стоить 10 526 тенге.

В данном случае, если работник идет в отпуск в последний месяц года, например декабрь, то он отпускные получит по среднему дневному заработку – что составляет 9880 тенге. Этот показатель высчитывается за последние 12 месяцев. Эта сумма (9880 тенге за один рабочий день) меньше стоимости одного рабочего дня в декабре, то есть меньше 10 526 тенге.

Вывод: