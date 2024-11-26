Удерживаются ли отпускные у работника при отзыве его из отпуска

Удерживаются ли выплаченные отпускные работнику при отзыве его из отпуска? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Согласно Трудовому кодексу при отзыве работника из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска вместо предоставления неиспользованной части отпуска в другое время по соглашению между работником и работодателем работнику производится компенсационная выплата за дни неиспользованной части отпуска.

При этом в Минтруда отметили, что компенсационная выплата производится, если работник не получил среднюю заработную плату за дни неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в связи с отзывом.

То есть, если работник получил среднюю заработную плату, сохраняемую за ним за дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, возможны следующие варианты:

неиспользованная часть отпуска будет предоставлена в течение текущего рабочего года или в следующем рабочем году в любое время без оплаты;

работник возвращает работодателю среднюю заработную плату за дни неиспользованной части отпуска в связи с отзывом, а работодатель выплачивает компенсационную выплату за дни неиспользованной части отпуска или предоставляет неиспользованную часть отпуска в течение текущего рабочего года или в следующем рабочем году в любое время с сохранением средней заработной платы.

Таким образом, выплата дважды средней заработной платы за одни и те же дни трудового отпуска не производится.

Вместе с тем, согласно ст. 103 Кодекса заработная плата выплачивается работнику за фактически отработанное им время.