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В Казахстане ужесточат ответственность операторов связи

Токаев указ операторы сотовая связь ответственность Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», сообщает Zakon.kz.

Соответствующие поправки позволят усилить ответственность операторов за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих техническим параметрам.

Повышение административного штрафа за указанное правонарушение до 1000 МРП (3 063 000 тенге) и за повторное нарушение, совершенное в течение года, – до 1500 МРП (4 594 500 тенге) позволит защитить право граждан на получение качественных услуг связи и интернета, создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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