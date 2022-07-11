В Казахстане ужесточат ответственность операторов связи

Соответствующие поправки позволят усилить ответственность операторов за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих техническим параметрам.

Повышение административного штрафа за указанное правонарушение до 1000 МРП (3 063 000 тенге) и за повторное нарушение, совершенное в течение года, – до 1500 МРП (4 594 500 тенге) позволит защитить право граждан на получение качественных услуг связи и интернета, создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов.