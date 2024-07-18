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Законодательство РК

За нарушения правил на стоянках для электромобилей будут штрафовать: Токаев подписал закон

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 12:21 Фото: freepik
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.

Законом вводится административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями.

В частности, запрещается парковка водителям автомобилей, не оснащенных электродвигателями.

Так, Кодекс об административных правонарушениях РК дополняется новой статьей 309-1, устанавливающей административное взыскание за самовольное подключение к электрическим сетям, которая предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году) на физических лиц, 100 МРП (369 200 тенге) – на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации, 200 МРП – на субъектов среднего предпринимательства, 500 МРП – на субъектов крупного предпринимательства.

При повторном совершении административного правонарушения в течение года все размеры штрафов удваиваются.

Органы по государственному энергетическому надзору и контролю наделяются полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьей.

Наряду с этим административная ответственность предусматривается также за нарушение правил остановки или парковки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями.

Кроме того, вводится поправка, согласно которой производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия. 

Законом предлагается данную поправку ввести в действие с 1 января 2024 года, так как норма по упрощенному оформлению дорожно-транспортного происшествия (Европротокол) введена в действие с указанного срока.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон, предусматривающий развитие инфраструктуры для электромобилей.

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