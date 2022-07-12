В Шымкенте определились сильнейшие лучники Казахстана
Лучники Алматинской области первенствовали в командном зачете, оставив позади себя спортсменов Шымкента (13 наград) и Западно-Казахстанской области (10). Всего было разыграно 60 комплектов медалей в 20 дисциплинах данных соревнований.
Фото: archerykz.kz
Фото: archerykz.kz
По итогам чемпионата будут сформированы мужская и женская сборные Казахстана, которые станут представлять честь страны на ответственных международных соревнованиях за рубежом.
Чемпионат Казахстана прошел при поддержке Дирекции развития спорта и Комитета по делам спорта и физической культуры РК. Федерация стрельбы из лука, арбалета и дартса благодарит за оказанную помощь Фонд поддержки индустрии туризма и спорта и АО «Самрук-Казына».
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