В Шымкенте определились сильнейшие лучники Казахстана

В Туркестанской области завершился чемпионат Казахстана по стрельбе из лука среди взрослых и юниоров. В ходе пятидневных баталий лучшими стрелками оказались представители Алматинской области, которые завоевали 19 медалей различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

Лучники Алматинской области первенствовали в командном зачете, оставив позади себя спортсменов Шымкента (13 наград) и Западно-Казахстанской области (10). Всего было разыграно 60 комплектов медалей в 20 дисциплинах данных соревнований.

Фото: archerykz.kz

В самых престижных программах чемпионата – классический лук у мужчин и женщин – первые места заняли Ильфат Абдуллин (Алматинская область) и Алина Ильясова (ЗКО). А в блочном луке чемпионами стали Бунед Мирзаметов (Туркестанская область) и Айжан Сейдахметова (Алматинская область). Среди юниоров хороших результатов добились уже известные лучники, такие как Жанбырбай Даулеткелді, Андрей Тютюн и другие.

Фото: archerykz.kz

По итогам чемпионата будут сформированы мужская и женская сборные Казахстана, которые станут представлять честь страны на ответственных международных соревнованиях за рубежом.

Чемпионат Казахстана прошел при поддержке Дирекции развития спорта и Комитета по делам спорта и физической культуры РК. Федерация стрельбы из лука, арбалета и дартса благодарит за оказанную помощь Фонд поддержки индустрии туризма и спорта и АО «Самрук-Казына».

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