Поезд врезался в автомобиль в Костанайской области – есть жертвы

ДТП произошло 11 июля 2022 года в 14:35 на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол – Кушмурун Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Со слов очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ объехал впереди стоящие машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом.

Поезд двигался со скоростью 57 км/ч. На месте происшествия работает полиция.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия.

Позже в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что в результате столкновения погибли водитель и 40-летняя пассажирка автомобиля.

По факту ДТП на железнодорожном переезде полиция начала досудебное расследование по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».