Поезд врезался в автомобиль в Костанайской области – есть жертвы
Фото: primeminister.kz
ДТП произошло 11 июля 2022 года в 14:35 на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол – Кушмурун Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
Со слов очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ объехал впереди стоящие машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом.
Поезд двигался со скоростью 57 км/ч. На месте происшествия работает полиция.
В АО «НК «Қазақстан темір жолы» создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия.
Позже в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что в результате столкновения погибли водитель и 40-летняя пассажирка автомобиля.
По факту ДТП на железнодорожном переезде полиция начала досудебное расследование по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».
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