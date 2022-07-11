Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Поезд врезался в автомобиль в Костанайской области – есть жертвы

ДТП на переезде станции Притобольская Фото: primeminister.kz
ДТП произошло 11 июля 2022 года в 14:35 на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол – Кушмурун Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Со слов очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ объехал впереди стоящие машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом.

Поезд двигался со скоростью 57 км/ч. На месте происшествия работает полиция.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия.

Позже в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что в результате столкновения погибли водитель и 40-летняя пассажирка автомобиля.

По факту ДТП на железнодорожном переезде полиция начала досудебное расследование по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

Читайте также

Корова напала на людей в центре Костаная – пострадали три человека

Момент смертельного ДТП на трассе попал на видео

Неадекватный казахстанец пытался изнасиловать двух школьниц в туалете

Константин Вноровский
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
любовь гороскоп эмоции
«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства
cуд
КТК продолжит свою работу
красная зона
Алматы приближается к «красной» зоне по COVID-19
курс доллара на торгах
Курс доллара упал на 9 тенге
Kaspi рассрочка
Kaspi Жұма пройдет 15, 16 и 17 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления