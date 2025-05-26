Легковушка выехала под поезд в Алматинской области
Фото: КТЖ
26 мая 2025 года на железнодорожном переезде участка Достык – Бесколь произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля Toyota, сообщает Zakon.kz.
Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП на неохраняемом железнодорожном переезде. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
Фото: КТЖ
Авария произошла днем 26 мая. Обошлось без жертв и пострадавших. Информацию передали в линейный отдел полиции станции Достык. Инцидент нарушил график движения поездов.
В КТЖ отметили, что за пять месяцев 2025 года число ДТП на переездах выросло на 20%. Компания призвала водителей соблюдать правила и быть особенно осторожными.
Похожий инцидент произошел двумя неделями ранее в Костанае, когда поезд и автомобиль столкнулись на станции.
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