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Происшествия

Легковушка выехала под поезд в Алматинской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 19:17 Фото: КТЖ
26 мая 2025 года на железнодорожном переезде участка Достык – Бесколь произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля Toyota, сообщает Zakon.kz.

Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП на неохраняемом железнодорожном переезде. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".

Фото: КТЖ

Авария произошла днем 26 мая. Обошлось без жертв и пострадавших. Информацию передали в линейный отдел полиции станции Достык. Инцидент нарушил график движения поездов.

В КТЖ отметили, что за пять месяцев 2025 года число ДТП на переездах выросло на 20%. Компания призвала водителей соблюдать правила и быть особенно осторожными.

Похожий инцидент произошел двумя неделями ранее в Костанае, когда поезд и автомобиль столкнулись на станции.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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