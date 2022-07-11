Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь

Общественный деятель и предприниматели, работающие в зоне отдыха на озере Алаколь, поделились своими мнениями о том, как улучшить сервис и обеспечить полную безопасность туристов, сообщает Zakon.kz.

Крупный пожар, произошедший накануне на восточном побережье озера Алаколь в Урджарском районе Абайской области, нанес большой ущерб. Сейчас на месте работает комиссия по выявлению причины ЧП. Ситуация стабилизировалась, однако у многих потенциальных туристов возникают опасения и сомнения, ехать ли туда в ближайшее время? Будет ли в зоне отдыха обеспечена безопасность, почему случился пожар и так далее. Свое мнение по этому поводу высказал общественный деятель, эксперт по туризму Асхат Асылбеков.

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Проблема пожарной безопасности на озере Алаколь в том, что многие дома отдыха построены еще в советское время. Это так называемые финские проекты, деревянные дома из сруба. Если они и пропитаны противопожарными средствами, то это, наверное, было очень давно. Последние годы летом стоит сильная жара, поэтому при строительстве новых отелей необходимо все это учитывать. На Алаколе есть и кирпичные базы отдыха, но большая их часть выполнена из деревянных конструкций в стиле альпийского шале, что вызывает высокую пожарную опасность. Общественный деятель, эксперт по туризму Асхат Асылбеков

Фото: скриншот видео

Понятно, что летний сезон на Алаколе длится три месяца и ради этих трех месяцев содержать там пожарное подразделение неэффективно, но с учетом недавно произошедшего здесь крупного пожара целесообразно выделять дополнительный спецнаряд и построить противопожарную станцию в ближайшем к озеру поселке Кабанбай, считает эксперт.

Есть в этой зоне отдыха и другие проблемы. Одна из главных на сегодняшний день – проблема энергоснабжения.

«Из-за большой нехватки электричества на побережье происходят сбои в его подаче, частые отключения, в результате сгорают холодильники, кондиционеры и другая бытовая техника, – подчеркнул эксперт. – Такие перепады электроэнергии также могут вызвать серьезную пожароопасность. Сейчас комиссия разбирается в причинах пожара, но, на мой взгляд, одной из главных могут быть сбои с электричеством».

Говоря об этом, Асхат Асылбеков отметил, что последние 10 лет акимат области (речь идет о бывшей ВКО, куда входили Урджарский район и восточное побережье Алаколя. – Прим. ред.) все обещал решить эту проблему, но обещание так и осталось на бумаге.

Стали строить дополнительно новую высокоплотную линию, но до конца не довели. Провели от райцентра Маканчи до села Коктау, а оттуда до Жарбулака поменяли лишь кабель. Этого явно недостаточно. Каждый год на берегу озера появляется несколько десятков новых двух-трехэтажных отелей, в каждом из которых по 200-300 номеров с кондиционерами, холодильниками, телевизорами. В них заселяются тысячи туристов, в том числе зарубежных. И все это хозяйство, вся инфраструктура держится на энергообеспечении, следовательно, растет потребление электроэнергии. Асхат Асылбеков

В жаркие дни туристы идут в номера, включают кондиционеры и отдыхают. В такие моменты система энергоснабжения может не выдержать и в некоторых отелях, а то и на всем побережье может выключиться свет. Такое, к сожалению, здесь происходит, и это доставляет массу неудобств. Повара, использующие электроплиты, не могут готовить. Люди не могут принять душ и элементарно сходить в туалет, так как подача воды, напор обеспечиваются электронасосом. Поэтому, считает эксперт, «снабжение электричеством восточного побережья Алаколя – самая большая на сегодня проблема, правительство должно отслеживать этот вопрос и оперативно решать, если мы хотим развивать местный туризм».

Есть и другие проблемы. Например, общественные туалеты. Их на побережье очень мало, поэтому отдыхающие вынуждены либо терпеть, либо справлять нужду в озере. Общественные туалеты акимат построил в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса их закрыли на ключ и все лето они простояли закрытыми.

Фото: Zakon.kz

Общественные туалеты на всем побережье необходимо ставить в достаточном количестве, причем в срочном порядке, ведь впереди еще два месяца пляжного сезона. Сегодня на Алаколь приезжают сотни тысяч людей, в том числе из-за рубежа. Их привлекает уникальная целебная вода, какой нигде больше в мире нет, многие хотят вылечиться, поправить свое здоровее, укрепить иммунитет. Асхат Асылбеков

О проблемах Алаколя, в том числе касающихся общественных туалетов, не раз писал Zakon.kz.

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Другая проблема – обеспечение безопасности на воде. До сих пор в зоне отдыха не построили пристань. Катера и моторные лодки подходят непосредственно к берегу, вплотную к купающимся, и таким образом создают опасность для их здоровья и жизни. В Турции, к примеру, в целях безопасности для моторной техники построены специальные пирсы.

Почему бы нам не позаимствовать этот опыт, ведь в перспективе Алаколь будет еще больше развиваться, а это обязательно потребует изучения и использования лучших мировых практик по организации зон отдыха. По идее на определенном безопасном расстоянии должны стоять буи, но в этом году их почему-то нет. Когда есть буи, катера уже не подойдут близко к берегу, так как нельзя их переступать. Асхат Асылбеков

Хромает и вопрос с обеспечением охраны. По мнению общественного деятеля, место отдыха должно быть местом максимальной безопасности для туриста в любое время суток – и днем, и ночью. Но имеющегося наряда полиции на Алаколе недостаточно, как и охраны, которую нанимают сами отели и базы отдыха. Спикер считает целесообразным установить на побережье достаточное количество камер видеонаблюдения, чтобы каждый случай, связанный с безопасностью или с такими, к примеру, криминальными инцидентами, как кража и так далее, имел подтверждение, доказательства.

Многие казахстанцы жалуются на плохую дорогу на Алаколь, но этот вопрос также пока не нашел своего решения.

В целом дорогу к Алаколю построили, но перешеек где-то в 6-8 км до станции Жаланашколь со стороны Алматинской области абсолютно разрушен, его надо строить. Он относится к ВКО, поэтому его не могут построить. Теперь это в компетенции новой Абайской области. А новой Жетысуской области строительство дороги вдоль перешейка ничего не дает, поэтому они ее не строят. Так два акимата никак не могут договориться о строительстве этой дороги. Видимо, чтобы ее построили, этот участок дороги отдельным тендером нужно разыграть. Не из областного бюджета, раз не хотят, а из республиканского, напрямую. Асхат Асылбеков

Ситуацию на Алаколе прокомментировал заместитель акима Урджарского района Абайской области Дидар Хамитов.

4 июля во время пожара сгорели четыре дома отдыха. Силами ДЧС, местного населения и предпринимателей пожар был потушен. В данный момент комиссия выясняет причины и обстоятельства случившегося. Отдыхающих расселили по другим базам отдыха и ситуация сейчас стабильная, все базы отдыха работают в штатном режиме, пострадавших нет. Мы сейчас все находимся на Алаколе, разбираемся. Заместитель акима Урджарского района Абайской области Дидар Хамитов

По словам замакима, такой большой пожар случился здесь впервые. Он также подтвердил, что на Алаколе многие базы отдыха деревянные.

Нам нужно оборудовать здесь пожарное депо, и мы сейчас этот вопрос прорабатываем. На сегодняшний день на Алаколе работают 44 сотрудника полиции, они следят за безопасностью, 10 спасателей, 12 дружинников. Также здесь есть проблема нехватки электричества, и этот вопрос тоже надо решать. Дидар Хамитов

Свою точку зрения высказали сотрудники ряда баз отдыха (не пожелавшие назвать свои имена. – Прим. ред.), которые в ту ночь стали очевидцами пожара и непосредственно принимали участие в его ликвидации.

4 июля в 11 ночи я увидела, как охранник одного из отелей бежал и кричал: «В «Керуене» начался пожар!» Через какое-то время мы увидели, что действительно там пожар, и начали сразу обзванивать соседние базы отдыха, предупреждать. И пока пожарные машины доехали до нас, мы своими силами пытались потушить – огнетушителями и шлангами. Пожарные ехали очень долго, первая машина прибыла только минут через 30-40. На берегу была всего лишь одна пожарная машина. Они приехали и начали тушить, но очень слабо. Мы удивились, когда в СМИ прозвучала информация, что якобы было задействовано много единиц техники. Очевидцы видели, сколько было на самом деле. Пожар тушили все кто мог – персонал баз отдыха, предприниматели, арендаторы, местное население, отдыхающие и дежурившие в ту ночь сотрудники полиции. Арендатор одной из баз отдыха

По ее словам, все они работали самоотверженно и если бы не огромные усилия этих людей, пожар бы дальше пошел по всему побережью. «Тушили подручными средствами, воду таскали тазиками, ведрами, сбивали огонь простынями и так далее. Летящие в воздухе угольки создавали новые очаги пожара. Пожарные машины мы увидели в конце, и то всего лишь несколько».

Чтобы такое больше не повторилось, арендаторы предлагают создать на Алаколе свою пожарную часть с достаточным парком пожарных машин, которые всегда были бы наготове.

Также нужен резервуар с водой, а то мы не знали, где брать воду, использовали ассенизаторы и тушили огонь буквально отходами человеческой жизнедеятельности. Также нужно оборудовать удобные подъезды, проходы к базам отдыха, чтобы в случае пожароопасности пожарные машины могли бы беспрепятственно подъехать к ним. А то возле «Керуена» и на Арбате большие пробки образовались, невозможно было проехать. Арендатор одной из баз отдыха

Сотрудники и арендаторы баз отдыха пожелали, чтобы с ними, а также со всем персоналом регулярно проводились учения по пожарной безопасности. «А то звонишь в ДЧС, а они даже не знают, где что находится», – обеспокоены они.

Еще одна группа представителей баз отдыха поделилась своими мнениями о том, как обеспечить пожарную безопасность на Алаколе. Они считают, что нужно создать полноценное пожарное бюро с количеством пожарных машин в летний период не менее шести единиц, в зимний – не менее трех единиц.

Пожарные машины в течение пляжного сезона должны быть распределены по всей 4-километровой территории курортной зоны и нести постоянное дежурство: быть в исправном состоянии, заправленными водой и с полным штатом пожарных. Группа представителей баз отдыха на Алаколе

По их информации, у пожарных нет возможности делать забор воды из озера, так как необходимо специальное дорогостоящее оборудование. Они рассказали, как все происходило в этот раз.

Пожар начался 22:50, приехавшая более чем через полчаса на вызов пожарная машина не смогла потушить пожар из-за короткого шланга и слабого напора воды. Некоторые очевидцы утверждают, что шланг был дырявый. Следующая пожарная машина приехала около двух часов ночи. По словам управляющей пострадавшей от пожара базы отдыха, ее встречали в селе и сопровождали. То есть это был не береговой расчет, а приехавшая из соседнего райцентра Маканчи машина. Пожар в основном был локализован силами добровольцев и всех машин ассенизаторов, которые не первый раз спасают от пожара. Они забирали с ближайших септиков жидкие отходы и поливали как пожар, так и тушивших его добровольцев. Ребята, которые вручную тушили, от перегрева поливались канализационными стоками. Большое спасибо всем, кто мужественно отстаивал каждый сантиметр, спасая от пожара соседние строения. Локализация пожара была осуществлена только благодаря добровольцам: работникам баз и жителям села Кабанбай. Разбушевавшийся ветер способствовал распространению огня. Группа представителей баз отдыха на Алаколе

О том, что Алаколю необходима полноценная пожарная служба, написали и в Instagram.

В летний сезон вопрос безопасности туристов и сотрудников стоит на первом месте. В 2021 году из-за критически низкого напряжения в сети горело не только оборудование, но и электрические автоматы, силовые кабели – ничего не выдерживало нагрузку… Каждая база, каждое строение и жизни туристов были под угрозой. Никто не взял ответственность тогда за поломки и ЧС. Но так не может продолжаться бесконечно, пишут в Instagram.

По словам предпринимателей, на протяжении многих лет они поднимали вопросы пожарной безопасности на собраниях с акимами области и района, в письмах госорганам и в соцсетях, но они так и остались нерешенными.

Сейчас идет большая дезинформация, что Алаколь якобы весь сгорел, мол, не езжайте. Это не так. У нас пострадали четыре базы отдыха, из них две – «Керуен» и «Алихан» – сгорели полностью, поэтому они не могут сейчас принимать гостей, и две базы пострадали частично. Но люди не разъехались, они остались и продолжают отдыхать. Арендатор одной из баз отдыха

Казахстанские и зарубежные гости уже успели полюбить уникальное озеро Алаколь, которое издавна славится своими лечебными водами. В последние годы восточное побережье стало развиваться интенсивно, вырос целый курортный городок со всеми атрибутами инфраструктуры, количество отдыхающих уже перешагнуло миллионный рубеж.

Но для полноценного отдыха и лечения созданы еще не все условия и здесь еще много вопросов, особенно касающихся обеспечения безопасности жизни и здоровья туристов, хотя в последние годы в развитие побережья, реализацию крупных инфраструктурных проектов вкладываются миллиарды. При таком финансировании туристы вправе рассчитывать на высокий уровень организации отдыха и лечения и не опасаться за свою жизнь и здоровье.