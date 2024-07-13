Аша Матай рассказала об отдыхе на Алаколе
Фото: Instagram/asha_matai
Казахстанская ведущая Аша Матай поделилась с подписчиками снимками с прошедшего отдыха на озере Алаколь, сообщает Zakon.kz.
Актриса разместила публикацию 13 июля 2024 года на личной странице в Instagram.
"Съездили с семьей на Алаколь. Хорошо отдохнули", – кратко сказано в подписи к снимкам.
- Классный был отдых.
- Вы очень красивая и простая.
- Это круто. Хороших выходных, – порадовались за нее пользователи Сети.
Ранее подписчики раскритиковали Матай за неудачный образ и порекомендовали одеваться со стилистом. Подробнее можно прочитать здесь.
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