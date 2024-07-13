Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аша Матай рассказала об отдыхе на Алаколе

Аша Матай отдых Алаколь, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 09:12 Фото: Instagram/asha_matai
Казахстанская ведущая Аша Матай поделилась с подписчиками снимками с прошедшего отдыха на озере Алаколь, сообщает Zakon.kz.

Актриса разместила публикацию 13 июля 2024 года на личной странице в Instagram.

"Съездили с семьей на Алаколь. Хорошо отдохнули", – кратко сказано в подписи к снимкам.

  • Классный был отдых.
  • Вы очень красивая и простая.
  • Это круто. Хороших выходных, – порадовались за нее пользователи Сети.

Ранее подписчики раскритиковали Матай за неудачный образ и порекомендовали одеваться со стилистом. Подробнее можно прочитать здесь.

Читайте также

Шведский певец Боссон поблагодарил Динару Сатжан
Шведский певец Боссон восхитился Динарой Сатжан
Фильм
Федерацию конного спорта России обвинили в жестоком обращении с лошадью
Фильм
Димаш Кудайберген спел песню для фильма Джеки Чана
Анастасия Московчук
Аша Матай Алаколь 2024 год Казахстанский шоу-бизнес Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Экс-вице-министра по ЧС будут судить за привлечение солдат на стройку дома
Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС
Алматы, плохая погода, тучи, вид на город Алматы
Грязевой поток, шквал и жара: в Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: