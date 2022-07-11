Токаев наградил Елену Рыбакину орденом «Достық»
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Елену Рыбакину орденом «Достық» ІІ степени, сообщает Zakon.kz.
Текст о награждении опубликовала Акорда.
Указом президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом «Достық» ІІ степени, – говорится в указе президента.
9 июля Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Уимблдона. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.
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