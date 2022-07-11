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Токаев наградил Елену Рыбакину орденом «Достық»

Нагардил Рыбакину Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Елену Рыбакину орденом «Достық» ІІ степени, сообщает Zakon.kz.

Текст о награждении опубликовала Акорда.

Указом президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом «Достық» ІІ степени, – говорится в указе президента.

9 июля Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Уимблдона. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

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