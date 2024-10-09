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Атырау окутал густой дым: люди задыхаются от ядовитого запаха

Атырау окутал густой дым: люди задыхаются от ядовитого запаха, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 22:22 Фото: ДЧС Атырауской области
Атырау окутал запах дыма и гари из-за возгорания камыша в природном резервате "Ақжайық". Жители жалуются на кашель и сильное першение в горле, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, в 40 км от пригородного с. Еркинкала, на территории Государственного природного резервата "Ақжайық", произошло возгорание камыша. В ведомстве добавили, что из-за наступления темноты работы по тушению сейчас приостановлены.

"В связи с наступлением темноты работы по тушению продолжатся утром 10 октября. Площадь будет установлена после полной ликвидации пожара. Угрозы населенным пунктам нет", – сообщили в ДЧС.


7 октября в 43 километрах от села Курмангазы и в 56 километрах от села Зинеден Атырауской области на побережье Каспийского моря произошло еще одно возгорание тростниковой растительности на площади 5 га. Тушение было затруднено заболоченной местностью и отсутствием автомобильных дорог. В результате был привлечен вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас".

"Тушение в этой местности продолжается. Мониторинг пожарной обстановки на территории области находится на особом контроле", – заключили в ДЧС.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области загорелась сухая трава. Позже огонь перекинулся на Павлодарскую область и охватил не покрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка: позднее там возгорание удалось локализовать. 7 октября МЧС сообщило, что во время тушения пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хайрат Хали, еще четверо человек пострадали.

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