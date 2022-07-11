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Баурсаками и кумысом встретили Елену Рыбакину в аэропорту Нур-Султана

Вернулась из Британии Фото: Zakon.kz
Чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину встретили в аэропорту города Нур-Султан, передает корреспондент Zakon.kz.

До прибытия рейса из Великобритании в вип терминале аэропорта уже были ее родители, болельщики, представители СМИ.

Хочу сказать спасибо всем, кто пришел, кто болел и поддерживал. Завтра будет пресс-конференция, буду рада ответить на все вопросы. Елена Рыбакина

 Напомним, что 9 июля Рыбакина в финале Уимблдона победила Онс Жабер из Туниса – 3:6, 6:2, 6:2, и первый раз в карьере стала победительницей турнира серии «Большого шлема».

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После в Комитете по делам спорта и физической культуры РК сообщили, что спортсменке не полагается денежное поощрение от государства, поскольку Уимблдонский турнир является коммерческим.

Чемпионка Уимблдона-2022 Елену Рыбакину хотели финансово поощрить от имени федерации, однако она отказались от призовых. В самой федерации отметили, что она хочет пожертвовать премию на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане.

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