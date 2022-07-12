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Скончался композитор Монти Норман, автор «темы Джеймса Бонда»

Умер композитор, автор темы "Бондианы" Фото: montynorman.com
Британский композитор Монти Норман умер в возрасте 94 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Нормана.

Композитор больше всего известен, как автор «темы Джеймса Бонда», которая в заставке картин о шпионе 007 сопровождает Бонда, стреляющего прямо в камеру.

Он умер 11 июля после непродолжительной болезни

Монти Носерович родился в 1928 году в Лондоне в семье евреев, выходцев из Латвии. Музыкой он увлекся еще в юности. В конце 50-х начал карьеру певца в видных джазовых биг-бэндах и на телешоу, в том числе у Бенни Хилла. С конца 60-х занялся сочинительством - для Клиффа Ричарда, Томми Стила, Боба Хоупа и Каунта Бейси, для мюзиклов и кино.

«Тема Бонда» стала одним из самых известных саундтреков, и её исполняли практически во всех эпизодах «бондианы», за исключением фильма «Казино «Рояль» 2006 года.

Что касается основной «бондовской» темы, хоть Монти и получил за нее гонорар, в картинах линейки звучит не его вариант, а финальная обработка Джона Барри - продюсеры оказались недовольны аранжировкой Нормана. Барри, кстати, утверждал, что это он единственно полноправный автор мелодии, но Монти подал на него в суд и выиграл, причем дважды. Последний раз в 2001 году у газеты Sunday Times, настаивавшей на авторстве Барри.

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