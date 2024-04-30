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Умер актер из сериала "Спасатели Малибу" Зак Норман

актер, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 22:50 Фото: скриншот видео
28 апреля в возрасте 83 лет умер мериканский актер Зак Норман, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, он скончался по естественным причинам. Его зять Джефф Бриллер подтвердил новость изданию.

Норман родился 27 мая 1940 года в Бостоне. Он был известен широкой публике как актер полнометражных фильмов и сериалов, продюсер, режиссер, сценарист и стендапер. В качестве киноактера артист дебютировал в 1963 году. Одна из самых известных его работ связана с фильмом "Роман с камнем". Так же актера хорошо знали, как исполнителя ролей в сериале "Спасатели Малибу" и в фильме "Регмайм".

В минувшие выходные умер полуторагодовалый сын экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Боец не стал рассказывать о причинах смерти родного человека.

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