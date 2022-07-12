Более 50 человек погибли в столкновениях бандитских группировок в столице Гаити

Трагедия произошла в городе Порт-о-Пренс. Сообщается, что еще около 100 человек получили ранения, 50 из них находятся в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, преступники сжигали тела убитых на улице. Несколько сотен местных жителей оказались заблокированы в своих домах.

Структуры ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.