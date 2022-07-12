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Первое полное фото с телескопа «Джеймс Уэбб» опубликовано NASA

телескоп Фото: Twitter/NASA en español
Снимок стал самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день, передает Zakon.kz.
Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки, – опубликовали на сайте.

Отмечается, что кадр состоит из изображений с разными длинами волн. На нем показано скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 млрд световых лет.

Также в NASA сообщили, что 12 июля будет опубликована серия снимков с данного телескопа.

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