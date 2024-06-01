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Космический телескоп Джеймса Уэбба сфотографировал самую далекую из известных галактик

космос, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 10:17 Фото: freepik
Самая далекая известная галактика была запечатлена на рекордном изображении космического телескопа Джеймса Уэбба. Галактика под названием JADES-GS-z14-0 обнаружена всего через 290 миллионов лет после Большого взрыва, на заре Вселенной, сообщает Zakon.kz.

Памятную фотографию на своем сайте опубликовало NASA.

JADES-GS-z14-0, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 10:17

Фото: Nasa/ESA/CSA/PA

Недавно обнаруженная галактика оказалась намного ярче, чем ожидалось, что позволяет предположить, что звезды первого поколения были либо более яркими, либо формировались гораздо быстрее, чем предсказывали традиционные космологические теории.

"На этих ранних стадиях Вселенная отличалась от сегодняшней. Ранние галактики – это самая далекая из обнаруженных, но есть и другие – кажутся ярче, чем ожидалось по моделям", – сказал доктор Франческо Д'Эудженио из Кембриджского университета, один из членов команды, стоящей за открытием.

Космический телескоп Джеймса Уэбба стоимостью 10 миллиардов долларов, запущенный в 2021 году, может видеть в космосе дальше, чем любой предыдущий телескоп. Из-за расширения Вселенной свет от далеких галактик по мере своего перемещения растягивается до более длинных волн — эффект, известный как красное смещение. В этих галактиках эффект экстремальный: он растягивается в 15 раз и даже ультрафиолетовый свет галактик перемещается в инфракрасные длины волн, где только космический телескоп Джеймса Уэбба имеет возможность его увидеть.

Эти невероятно далекие наблюдения показывают Вселенную в ее зачаточном состоянии и уже меняют представление ученых о ранней Вселенной. Новая тема заключается в том, что галактики и черные дыры, по-видимому, росли гораздо быстрее, чем ожидалось.

Неожиданная яркость этих ранних галактик означает, что телескоп сможет проводить еще более отдаленные наблюдения.

В апреле стало известно, что NASA планирует запустить робособак на Луну для изучения ландшафта.

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