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Дочь спрятала тело матери на балконе в Актобе

Актобе Фото: Zakon.kz
Судебный процесс проходит над 16-летней школьницей в Актобе. Ее обвиняют в убийстве родной матери. Вместе с девочкой на скамье подсудимых оказался ее 18-летний парень. По данным следствия, пара убила 40-летнюю женщину и хранила ее тело на балконе, передает Zakon.kz.

Преступление произошло в апреле этого года. Согласно материалам дела, тело женщины пролежало на балконе несколько дней, сообщает КТК.

Пара избавлялась от трупного запаха, используя уксус и соду. Молодые люди продолжали жить в этой квартиры, отвлекаясь просмотром фильмов.

На четвертый день парень сообщил об убийстве брату. Тот посоветовал обратиться в полицию. Сейчас юноша полностью берет вину на себя. Обвинение утверждает, что школьница тоже наносила матери многочисленные удары ножом.

Известно, что девочка росла без отца и никогда его не видела. Погибшая мать была воспитанницей детдома.

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