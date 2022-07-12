Бахытбек Есентаев выйдет на свободу

Капшагайский городской суд рассмотрел ходатайство осужденного Бахытбека Есентаева, сообщает Zakon.kz.

По приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области от 3 ноября 2016 года Есентаев осужден за покушение на убийство (по ч. 3 ст. 24, ч. 1 ст. 99 УК) к девяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Отбывая наказание, Есентаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Новость по теме Экс-муж Баян Максаткызы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении

Прокурор просил ходатайство осужденного Есентаева удовлетворить.

Осужденный и его адвокат ходатайство поддержали в полном объеме и просили удовлетворить.

Потерпевшая Баян Алагузова и ее представитель также согласились с условно-досрочным освобождением Бахытбека Есентаева.

Есентаев за время отбывания наказания имеет 11 поощрений, одно погашенное взыскание, отбыл ½ часть наказания, то есть шесть лет один месяц два дня, имеет третью положительную степень поведения. Алматинский областной суд

Общественную опасность совершенного преступления осознал и раскаивается в содеянном.

По приговору суда взысканные процессуальные издержки на сумму 756 269 тенге погасил в добровольном порядке.

Постановлением Капшагайского городского суда от 12 июля 2022 года ходатайство осужденного Есентаева об условно-досрочном освобождении удовлетворено. Алматинский областной суд

Постановление не вступило в законную силу.

10 июня 2016 года известный продюсер, актриса, телеведущая Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.

3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к девяти годам лишения свободы.

Бахытбек Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.