Врач рассказала, почему появляется стоматит у ребенка и как его лечить

Самое распространенное заболевание полости рта у детей – стоматит. Врач-стоматолог высшей категории Любовь Глевская объяснила корреспонденту Zakon.kz причины появления заболевания ротовой полости, рассказав, как его лечить.

Врач пояснила, что стоматит – воспалительное заболевание слизистой оболочки полости рта, которое охватывает внутреннюю сторону щек, поверхность языка, десны. Выглядит это как одиночные или многочисленные язвочки.

По словам специалиста, это одно из часто встречающихся заболеваний у детей, бывают случаи заражения новорожденных в роддоме.

Очень важно как можно раньше выявить заболевание и приступить к лечению, так как обычно оно сопровождается болевым синдромом, общим недомоганием, слабостью, повышением температуры и нарушением аппетита. Лечением столь неприятного заболевания занимается детский стоматолог. Врач-стоматолог высшей категории Любовь Глевская

Стоматит бывает нескольких видов:

вирусный – причиной его возникновения являются вирусы, развивается он обычно у детей до четырех лет;

герпетический – начинается с появления пузырьков, которые лопаются. Чаще всего такому стоматиту подвержены дети от одного года до трех лет;

афтозный – характеризуется наличием на слизистой очагов некроза. Афты бесследно заживают через 7-10 дней;

кандидозный или грибковый, где возбудителем являются дрожжеподобные грибки рода Кандида;

травматический – возникает в случае, когда идет однократное или регулярное воздействие на мягкие ткани, раздражение слизистой и появление ранок.

Как же лечить стоматит у детей?

Как отметила Глевская, лечение стоматита до сих пор является спорным вопросом между стоматологами и педиатрами. Педиатры выписывают направление на прием к узким специалистам – на консультацию к стоматологам, так как это их область для обследования и лечения данного заболевания, а стоматологи просят показать маленького пациента педиатру, потому что, прежде всего, стоматит обусловлен снижением иммунитета.

Стоматит появляется в результате иммунного скачка. Это первый признак того, что что-то произошло с иммунной системой ребенка. Либо ребенок переохладился или простыл. Любовь Глевская

Конечно же, нужно обязательно обратиться к стоматологу, не заниматься самолечением. До визита к врачу следует исключить всю пищу, которая может вызвать раздражение слизистой оболочки – соленое, сладкое, кислое, горячее, жесткое. И увеличить потребление воды.

Из-за множества причин, которые могли вызвать стоматит, лечение стоматита является сложным. Оно может усугубиться и тем, что заболевание отличается рецидивирующим течением. «Вспышки» появляются тогда, когда иммунитет у ребенка снижается или начинают действовать другие факторы. Многие симптомы похожи на признаки простудных заболеваний.

Лечение усугубляется еще тем, что патологические процессы протекают бессимптомно, в результате, чаще всего, родители показывают ребенка специалисту с опозданием, упуская время.

Общая стратегия лечения всех видов стоматита у детей предполагает использование местных препаратов: антисептиков, обезболивающих средств, кератопластических препаратов, иммуномодуляторов и других.

Средства назначают в виде полосканий, мазей, аэрозолей для орошения, таблетки для рассасывания.

При лечении стоматита предусматривают антисептическую обработку полости рта, детские стоматологические гели при стоматите (противовоспалительные, обезболивающие, противомикробные широкого спектра), антигистаминные препараты, симптоматические средства (жаропонижающие) и даже, в некоторых случаях, антибиотики. Но антибиотики может назначать только врач, в случаях, когда стоматит перешел в тяжелую форму, а возбудителями являются бактерии. Стоматолог Любовь Глевская

Самолечение опасно хронизацией процесса, развитием осложнений. Поэтому, чем лечить стоматит, определяет специалист после углубленного обследования.

Врач отметила, что заболевание легче предотвратить, чем лечить.

Снизить риски можно, если соблюдать следующие рекомендации: