Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему появляются прыщи, рассказал врач

Почему появляются прыщи, рассказал врач , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 22:43 Фото: pixabay
Российский врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал о причинах появления прыщей на коже, подчеркнув, что около 80% случаев этого явления связаны с генетическими особенностями человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в беседе с изданием "Известия". 

Врач указал на роль гормональных изменений в организме, которые влияют на выделение кожного сала, особенно в период подросткового возраста.

Специалист отметил, что женщины также могут сталкиваться с прыщами во время менструации из-за действия гормонов. Решение этой проблемы, по мнению Романа Иванова, часто требует консультации и лечения у гинеколога и эндокринолога.

Он также предупредил о возможных последствиях неправильного ухода за кожей, включая чрезмерное вымывание и использование средств, которые могут вызвать гиперсекрецию кожных желез и, как следствие, усиление прыщей. Недостаток свежего воздуха, сидячий образ жизни и неправильное питание также могут увеличить количество высыпаний.

Чтобы улучшить состояние кожи и бороться с прыщами, Иванов рекомендует придерживаться здорового образа жизни, правильно ухаживать за кожей с использованием аптечной дерматокосметики, подбираемой специалистом. Он также настоятельно отговаривает от самостоятельного выбора средств и выдавливания прыщей, чтобы избежать возможных инфекций и серьезных воспалений.

О том, какие средства и для какого типа кожи лучше применять весной, можно прочитать здесь

Читайте также

Самый популярный сок признали вредным
Самый популярный сок признали вредным
Уход за кожей весной: как подобрать нужные средства по типу кожи
Уход за кожей весной: как подобрать нужные средства по типу кожи
Специалисты назвали топ-5 продуктов необходимых при подготовке к беременности
Специалисты назвали топ-5 продуктов, необходимых при подготовке к беременности
Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Шпаргалка о землетрясениях: сейсмологи подготовили новые карты разломов
Тектонические разломы в Алматы, на юге и востоке страны: сейсмологи подготовили новые карты опасных зон
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: