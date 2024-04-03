Почему появляются прыщи, рассказал врач

Российский врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал о причинах появления прыщей на коже, подчеркнув, что около 80% случаев этого явления связаны с генетическими особенностями человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в беседе с изданием "Известия".

Врач указал на роль гормональных изменений в организме, которые влияют на выделение кожного сала, особенно в период подросткового возраста.



Специалист отметил, что женщины также могут сталкиваться с прыщами во время менструации из-за действия гормонов. Решение этой проблемы, по мнению Романа Иванова, часто требует консультации и лечения у гинеколога и эндокринолога.

Он также предупредил о возможных последствиях неправильного ухода за кожей, включая чрезмерное вымывание и использование средств, которые могут вызвать гиперсекрецию кожных желез и, как следствие, усиление прыщей. Недостаток свежего воздуха, сидячий образ жизни и неправильное питание также могут увеличить количество высыпаний.

Чтобы улучшить состояние кожи и бороться с прыщами, Иванов рекомендует придерживаться здорового образа жизни, правильно ухаживать за кожей с использованием аптечной дерматокосметики, подбираемой специалистом. Он также настоятельно отговаривает от самостоятельного выбора средств и выдавливания прыщей, чтобы избежать возможных инфекций и серьезных воспалений.

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