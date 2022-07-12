Куда жаловаться казахстанцам на плохой интернет
Теперь в случае выявления нарушений операторы связи вместо 100 МРП будут оштрафованы на 1 тыс. МРП, а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится с 200 до 1,5 тыс. МРП.
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Проведенный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности анализ показывает, что количество жалоб на плохое качество связи выросло в 10 раз.
По итогам 2021 года министерством проведено 562 проверки (в 2020 году проведена 51 проверка, а в 2019 году – 93).
Куда жаловаться на плохое качество связи и интернета
Необходимо направлять официальное обращение в адрес Комитета телекоммуникаций (МЦРИАП) либо территориальной инспекции связи министерства соответствующей области посредством портала электронного правительства, системы подачи обращений Е-Оtinish либо в бумажном виде.
В обращении обязательно указать предмет жалобы, наименование оператора связи и точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку.
После получения обращения в органах прокуратуры регистрируется акт о назначении проверки.
В ходе проверки проводятся замеры по качеству предоставляемых услуг связи. В случае выявления нарушений в отношении оператора составляется административный протокол в виде штрафа согласно ст. 637 Кодекса об административных правонарушениях и вносится предписание об устранении нарушений на срок, установленный должностным лицом. Пресс-служба МЦРИАП