Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Куда жаловаться казахстанцам на плохой интернет

Куда жаловаться казахстанцам на плохой интернет Фото: pexels
11июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает наказание за некачественные услуги связи и интернета, сообщает Zakon.kz.

Теперь в случае выявления нарушений операторы связи вместо 100 МРП будут оштрафованы на 1 тыс. МРП, а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится с 200 до 1,5 тыс. МРП.

Новость по теме

В Казахстане ужесточат ответственность операторов связи

Проведенный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности анализ показывает, что количество жалоб на плохое качество связи выросло в 10 раз.

По итогам 2021 года министерством проведено 562 проверки (в 2020 году проведена 51 проверка, а в 2019 году – 93).

Куда жаловаться на плохое качество связи и интернета

  • Необходимо направлять официальное обращение в адрес Комитета телекоммуникаций (МЦРИАП) либо территориальной инспекции связи министерства соответствующей области посредством портала электронного правительства, системы подачи обращений Е-Оtinish либо в бумажном виде.

  • В обращении обязательно указать предмет жалобы, наименование оператора связи и точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку.

После получения обращения в органах прокуратуры регистрируется акт о назначении проверки.

В ходе проверки проводятся замеры по качеству предоставляемых услуг связи. В случае выявления нарушений в отношении оператора составляется административный протокол в виде штрафа согласно ст. 637 Кодекса об административных правонарушениях и вносится предписание об устранении нарушений на срок, установленный должностным лицом. Пресс-служба МЦРИАП

Читайте также

Врач рассказала, почему появляется стоматит у ребенка и как его лечить

Как снять квартиру в Алматы: советы для арендаторов

Что делать, если отчислили из университета

Анастасия Стативкина
МЦРИАП
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
Алаколь
Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь
Вернулась из Британии
Баурсаками и кумысом встретили Елену Рыбакину в аэропорту Нур-Султана
Ashyq, Алматы
Введут ли Ashyq опять в Алматы
в Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
Избиение после ДТП в Алматы
Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления