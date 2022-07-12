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В Казахстан вернули останки воина, погибшего в годы ВОВ на Невском пятачке

церемония Фото: предоставлено родственниками
Поисковый отряд «Святой Георгий» обнаружил останки бойца Великой Отечественной войны, уроженца Костанайской области, в России на Невском пятачке под Санкт-Петербургом. Прах героя вернули на Родину, передает Zakon.kz.

Останки солдата находились в траншее в сотне метров от штабного блиндажа 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии Невской оперативной группы. Боец лежал на дне засыпанной траншеи под слоем бытового мусора. Рядом с красноармейцем поисковики обнаружили монеты и граненую бакелитовую капсулу смертного медальона, в которой находился стандартный бумажный вкладыш.

Алия Сатмурзина, координатор ОФ «Атамнын Аманаты» по Костанайской области, сообщила, что погибшим солдатом оказался Петр Абрамович Фоменко, уроженец Казахской ССР.

Мы начали рассылать карточку на красноармейца, погибшего под Ленинградом в 1942 году. Специалисты расшифровали надпись. Выяснилось, что им оказался 24-летний старший сержант Петр Фоменко. Он родился в 1918 году в селе Зуевка Убаганского сельского округа Алтынсаринского района Костанайской области. Алия Сатмурзина

По ее словам, Петр Фоменко – один из десяти детей, до войны работал учителем в деревне Зуевка. Женат не был. До самой своей смерти пропавшего без вести сына ждала мать Мария Филлиповна.

Внук героя

Фото: потомок героя ВОВ/коллаж Zakon.kz

Буквально через несколько дней с Алией Сатмурзиной связались родственники Петра Фоменко, которые захотели забрать останки и перезахоронить на родине. Клирик Константино-Еленинского кафедрального собора Костаная иерей Дмитрий Мануйленко совершил отпевание воина Петра Фоменко в часовне Всех Святых Парка Победы. Останки солдата родственники захоронили в селе Щербаково Алтынсаринского района. 

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