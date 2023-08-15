Посольству Казахстана в РФ передали останки погибших в годы ВОВ казахстанских воинов

В Москве в Посольстве Казахстана в Российской Федерации состоялась передача останков погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанских воинов, сообщает Zakon.kz.

Они были найдены в Тверской области поисковыми отрядами "Память поколений" и "Фронтовые дороги". Благодаря сохранившимся бланкам в солдатских медальонах удалось установить личности бойцов.

Это уроженец Алматинской области Филипп Парасенко 1903 года рождения и уроженец Северо-Казахстанской области Иван Сурнин 1913 года рождения. Оба погибли в 1942 году в ходе кровопролитной Ржевской битвы.

В своем выступлении посол РК в РФ Даурен Абаев отметил, в Казахстане помнят и чтят память павших предков, и выразил признательность поисковикам за благородную миссию.

"Вы очень много уже сделали, и я думаю, еще сделаете для восстановления и поддержания нашей с вами исторической памяти о подвиге народа в годы войны", – подчеркнул он.

Председатель правления "Atamnyn Amanaty" Мурат Молдагалиев напомнил, что за пять лет работы объединения удалось установить судьбу более 2,5 тысяч погибших в годы войны казахстанцев, которые числились пропавшими без вести. Он сообщил, что родственники Ивана Сурнина были найдены, Филиппа Парасенко – к сожалению, пока нет.

В ближайшее время останки солдат доставят в Казахстан, где захоронят со всеми почестями.

Фото: kazembassy.ru

Председатель Тверского регионального поисково-исследовательского объединения "Память поколений" Наталья Назарова призналась, что ей как уроженке Казахстана, особенно важно было обнаружить останки земляка и проводить его в последний путь на Родину.

В ходе мероприятия по погибшим бойцам, согласно христианским традициям, была отслужена панихида.

В посольстве сообщили, что совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших солдат продолжается.