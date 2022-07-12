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«Я очень рада»: Баян Максаткызы об освобождении экс-супруга

комментарий решение суд Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Максаткызы на странице в Instagram прокомментировала решение суда о досрочном освобождении ее бывшего мужа Бахытбека Есентаева, сообщает Zakon.kz.
Этот год для меня стал очень значимым: родилась внучка, мой фильм о бытовом насилии продолжает триумфально шагать по миру, справедливость по отношению к моему нынешнему супругу восторжествовала. Баян Максаткызы

И вот сегодня стало известно об условно-досрочном освобождении бывшего супруга Бахытбека Есентаева, продолжает актриса.

Месяц назад по его просьбе я подписала ходатайство о том, что не против его освобождения, суд удовлетворил мою просьбу, и совсем скоро он выйдет на свободу. Я очень рада и искренне желаю ему здоровья и всего самого наилучшего! Ради себя, ради моей семьи, ради моих детей и внуков! Благодарю Всевышнего!Баян Максаткызы

Ранее стало известно, что суд разрешил Бахытбеку Есентаеву досрочно выйти на свободу.

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Бахытбек Есентаев выйдет на свободу

Постановлением Капшагайского городского суда от 12 июля 2022 года ходатайство осужденного Есентаева об условно-досрочном освобождении удовлетворено.Алматинский областной суд

Напомним, 10 июня 2016 года Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.

3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к девяти годам лишения свободы.

Бахытбек Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

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