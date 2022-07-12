«Я очень рада»: Баян Максаткызы об освобождении экс-супруга

Казахстанский продюсер Баян Максаткызы на странице в Instagram прокомментировала решение суда о досрочном освобождении ее бывшего мужа Бахытбека Есентаева, сообщает Zakon.kz.

Этот год для меня стал очень значимым: родилась внучка, мой фильм о бытовом насилии продолжает триумфально шагать по миру, справедливость по отношению к моему нынешнему супругу восторжествовала. Баян Максаткызы

И вот сегодня стало известно об условно-досрочном освобождении бывшего супруга Бахытбека Есентаева, продолжает актриса.

Месяц назад по его просьбе я подписала ходатайство о том, что не против его освобождения, суд удовлетворил мою просьбу, и совсем скоро он выйдет на свободу. Я очень рада и искренне желаю ему здоровья и всего самого наилучшего! Ради себя, ради моей семьи, ради моих детей и внуков! Благодарю Всевышнего! Баян Максаткызы

Ранее стало известно, что суд разрешил Бахытбеку Есентаеву досрочно выйти на свободу.

Новость по теме Бахытбек Есентаев выйдет на свободу

Постановлением Капшагайского городского суда от 12 июля 2022 года ходатайство осужденного Есентаева об условно-досрочном освобождении удовлетворено. Алматинский областной суд

Напомним, 10 июня 2016 года Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.

3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к девяти годам лишения свободы.

Бахытбек Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.