Победителю «Казахстан барысы – 2022» Максату Исагабылову подарили квартиру

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев преподнес сюрприз победителю республиканского турнира «Қазақстан барысы – 2022» Максату Исагабылову, вручив ему ключи от двухкомнатной квартиры, сообщает Zakon.kz.

Глава региона поздравил с победой лучшего палуана Казахстана и его тренера, старшего тренера области по қазақ күресі Болатбека Кенеева. Нурлыбек Налибаев отметил чемпионские качества Максата Исагабылова в поединках с сильнейшими борцами страны.

Напомним, что 3 июля Максат Исагабылов из Кызылординской области впервые стал чемпионом турнира «Казахстан барысы – 2022», второе место занял борец из Мангистауской области Нурдаулет Жарылгапов, а замкнул призовую тройку лучших Галымжан Кырыкбаев из Жамбылской области.

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