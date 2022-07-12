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Елена Рыбакина поделилась планами после победы на Уимблдоне

конференция Фото: Zakon.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выступила на пресс-конференции в Нур-Султане после победы на Уимблдоне, передает корреспондент Zakon.kz.

В самом начале пресс-конференции спортсменка поделилась своими эмоциями, рассказала о подготовке к турниру и соперницах.

Все матчи были достаточно сложные. Один из самых сложных это, конечно же, финальный, поэтому я ужасно нервничала последние два дня, плохо спала. Начало турнира было более спокойным и привычным. В первом сете я не совсем показала свою лучшую игру. Я думаю, что это все из-за эмоций. Но потом я смогла справиться, второй и третий сеты отыграла чуть лучше, хотя моя соперница была не простая. Она играет очень неординарно и сложно. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина

Сейчас у Елены Рыбакиной в планах подготовка к американским турнирам.

Игр достаточно много, каждую неделю почти, и времени не так много. Главный турнир – это, конечно, последний «Большой шлем» в году.Елена Рыбакина

9 июля Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Уимблдона. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку мира – Онс Жабер из Туниса.

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Тамила Языкова
Рыбакина Елена Казахстан
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