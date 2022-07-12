Токаев и Путин обсудили дальнейшее сотрудничество
Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
По данным Акорды, в ходе телефонного разговора Токаев и Путин выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между двумя странами.
Президент Казахстана высказал положительную оценку оперативному взаимодействию правительств для решения актуальных проблем экономических, транспортно-логистических отношений двух государств, — говорится в официальном сообщении.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ