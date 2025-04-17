Токаев и Путин обсудили взаимодействие в сфере энергетики
Фото: akorda.kz
17 апреля состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Отметив поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества, президенты обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.
"Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере энергетики. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международного характера, а также обсудили график предстоящих встреч", – говорится в сообщении.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял своих заместителей в АНК.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript