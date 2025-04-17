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События

Токаев и Путин обсудили взаимодействие в сфере энергетики

Токаев, Путин, телефонный разговор , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 23:43 Фото: akorda.kz
17 апреля состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества, президенты обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.


"Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере энергетики. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международного характера, а также обсудили график предстоящих встреч", – говорится в сообщении. 

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял своих заместителей в АНК. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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