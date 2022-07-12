Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане

О поддержке молодых родителей со стороны государства и длительности декретного отпуска рассказывает Zakon.kz.

В соответствии со ст. 99 Трудового кодекса, на оплачиваемый отпуск могут рассчитывать женщины – по беременности и родам, женщины и мужчины – при усыновлении, удочерении новорожденного ребенка. Возможен также отпуск без сохранения зарплаты по уходу за ребенком до трех лет.

По данным с сайта электронного правительства, продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней – 70 до родов и 56 после родов. Если роды были сложные или на свет появились двое и более детей, число дней отпуска после родов также достигнет 70.

Без сохранения заработка матери или отцу предоставляется отпуск по уходу за детьми до трех лет. Если ребенок остался без попечения родителей, отпуск может быть предоставлен ближайшим родственникам, фактически занимающимся воспитанием.

Пособие по беременности и родам для трудоустроенных женщин

Единовременная социальная выплата по беременности и родам в связи с потерей дохода (до родов). Размер выплаты можно узнать, умножив среднемесячный доход за последний год на коэффициент дней нетрудоспособности (количество дней временной нетрудоспособности разделите на 30) за вычетом обязательных пенсионных взносов в размере 10%. При этом среднемесячный доход не должен превышать 7 МЗП (минимальный размер заработной платы). С января текущего года МЗП составляет 60 тыс. тенге. Таким образом, максимальный среднемесячный доход составляет 420 тыс. тенге, даже если реальный заработок выше. Государственное единовременное пособие в связи с рождением ребенка (после родов). На первого, второго и третьего ребенка – 38 МРП (120 840 тенге); на четвертого и более детей – 63 МРП (200 340 тенге). Ежемесячная социальная выплата по уходу за ребенком до года (после родов). Общий доход за последние 24 месяца разделите на 24 и умножьте на коэффициент 0,4. Из получившейся суммы вычтите 10% пенсионных взносов.

Пособие по беременности и родам для безработных женщин

Государственное единовременное пособие в связи с рождением ребенка (после родов). Ежемесячное социальное пособие по уходу за ребенком до года (после родов). На первого ребенка – 5,76 МРП ежемесячно (18 316 тенге); на второго – 6,81 МРП (21 655 тенге); на третьего – 7,85 МРП (24 963 тенге); на четвертого и более – 8,90 МРП (28 302 тенге).

Необходимый пакет документов для оформления социальной выплаты по уходу за ребенком до года

заявление;

удостоверение личности гражданина РК;

адресная справка;

копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или детей;

сведения о номере банковского счета;

выписка из решения суда об усыновлении/удочерении ребенка или детей, выданная органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, в случаях усыновления ребенка или детей в возрасте до одного года;

решение органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, в случаях установления опеки над ребенком или детьми в возрасте до одного года;

нотариально заверенная доверенность, в случаях подачи документов третьим лицом.

Необходимые документы для назначения единовременной социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью, родами, усыновлением/удочерением ребенка

заявление;

удостоверение личности гражданина РК;

адресная справка;

сведения о номере банковского счета (20-значный номер IBAN);

лист временной нетрудоспособности (больничный лист);

нотариально заверенная доверенность, если документы подает третье лицо.

Самозанятые граждане дополнительно предоставляют копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (скачать форму акта) и акт сверки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, выданный налоговыми органами.

Для получения пособий и выплат необходимо оформить специальную льготную карту в любом банке и там же получить справку о номере банковского счета.