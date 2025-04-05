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Общество

У декретных выплат в Казахстане появился лимит

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 08:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 8 апреля декретные выплаты в Казахстане будут считать по-новому, сообщает Zakon.kz.

Что изменилось в процедуре и сколько теперь будут получать казахстанки, узнавала корреспондент "Седьмого канала". Многочисленные марафоны о том, как выйти в декрет с миллионами, привели к тому, что у единственной соцвыплаты без ограничений в нашей стране появился лимит. Теперь те, кто получает зарплату свыше 600 тыс. тенге, рассчитывать на более высокие выплаты по декретным уже не смогут.

Отсутствие ограничений по декретным выплатам привело к росту мошеннических схем. К примеру, 113 казахстанок попали под следствие за махинации с декретными в 2024 году.

Теперь при расчете социальной выплаты по беременности и родам будут использовать среднемесячный доход, который не превышает семикратный размер минимальной заработной платы. То есть женщина, которая работала на нескольких работах и зарабатывала больше 595 тыс. в месяц, получит единовременно максимально возможную декретную выплату в 2 249 000 тенге. Для сравнения, раньше молодые мамы могли получить до пяти млн тенге, в случае если у них была хорошая зарплата.

Из расчета выплаты по беременности и родам исключили социальные отчисления, уплаченные после даты наступления страхового случая (то есть после ухода в декретный отпуск). Раньше у женщин была возможность продолжать социальные отчисления даже после выхода в декрет, повышая таким образом сумму пособия по уходу за ребенком.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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