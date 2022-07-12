На одной из улиц Алматы частично перекроют движение
Фото: primeminister.kz
С 13 июля по 20 августа в Жетысуском районе Алматы будет частично закрыто движение для автотранспорта по улице Казыбаева в северном направлении от улицы Серикова до жилого дома №28, сообщает Zakon.kz.
При этом движение по данной улице в южном направлении будет открыто в обе стороны.
Ограничения вводятся на период реконструкции магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента. Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в дома будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения. ТОО «Алматинские тепловые сети»
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