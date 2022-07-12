На одной из улиц Алматы частично перекроют движение

Фото: primeminister.kz

С 13 июля по 20 августа в Жетысуском районе Алматы будет частично закрыто движение для автотранспорта по улице Казыбаева в северном направлении от улицы Серикова до жилого дома №28, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: