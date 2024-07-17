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В Алматы перекроют одну из улиц в Алатауском районе

В Алматы перекроют одну из улиц Алатауского района, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 11:44 Фото: акимат города Алматы
В Алатауском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Кожабекова в обоих направлениях, передает Zakon.kz.

Участок дороги расстоянием 900 метров по улице Кожабекова с 17 июля до 17 августа 2024 года будет закрыт от границ города до улицы Ф. Онгарсыновой, сообщили в акимате Алатауского района.

На участке будут прокладывать инженерные распределительные сети водоснабжения и водоотведения.

"В целях безопасности дорожного движения просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка". Акимат города Алматы

Ранее стало известно, что в Алмалинском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по улице Манаса.

Константин Вноровский
Алматы 2024 год Автодороги Дороги
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