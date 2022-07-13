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Первый эко-паркинг появится в Алматы

паркинг ЖК Фото: RAMS Garden
В Алматы началось строительство нового жилого комплекса, отвечающего современным тенденциям сегодняшнего дня: экологичность, инновационность, комфортность и престижность локации.

Один из крупнейших девелоперов Казахстана, RAMS Qazaqstan, анонсировал новый жилой комплекс RAMS Garden, который расположится в историческом районе города «Компот» – старом «золотом квадрате», и будет реализован с квартирами в новом формате чистовой отделки.

жилой комплекс Алматы

Фото: RAMS Garden

Комплекс нового формата с различными ноу-хау на своей территории расположится на привлекательной локации, пересечении улиц Толе би и Сагадата Нурмагамбетова, неподалеку от Восточной объездной. Удобное соседство позволит жильцам быстро добираться в любую точку города и наблюдать из окон самые красивые виды на горы и южную столицу.

RAMS Garden станет первым жилым комплексом с крытым эко-паркингом и оранжереей. Инновационное и экологичное решение от застройщика позволит в считанные часы обладателям электромобилей зарядить свои машины.

Алматы комплекс

Фото: RAMS Garden

Насыщенная внешняя инфраструктура позволит владельцам квартир ЖК жить в комфорте и экономить свое время. Рядом находятся канатная дорога Кок-Тобе, Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая, Школа искусств и дизайна им. А. Кастеева, ТРЦ Dostyk Plaza, KIMEP University, UIB, Turan University, а также большое количество детских садов, популярных гимназий, поликлиники и супермаркеты. Почти в пешей доступности с RAMS Garden находятся два самых зеленых парка города: парк 28 гвардейцев-панфиловцев и Центральный парк культуры и отдыха. Там всегда можно насладиться неспешными прогулками с родными и близкими, подышать свежим воздухом и просто отлично провести время.

RAMS Garden станет первым жилым комплексом, реализованным с квартирами в новом формате чистовой отделки со встроенной сантехникой и кухонным гарнитуром. Чистота, тишина, стильный дизайн и выгода – три главных преимущества данного формата. Владельцам квартир в RAMS Garden нет необходимости тратить средства, силы и время на внутреннюю чистовую отделку – она будет выполнена застройщиком.

Алматы жилой компекс

Фото: RAMS Garden

Жилой комплекс расположен в самом привлекательном районе города: близость к горам, хорошая продуваемость и развитая инфраструктура. Уже скоро, начиная с 23 июля, казахстанцы смогут приобретать квартиры в новом ЖК RAMS Garden. Не упустите возможность воплотить мечты в реальность! Самые выгодные условия только первые три дня старта продаж – 23, 24 и 25 июля.

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