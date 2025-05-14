Когда в Алматы появится многоуровневый паркинг

Планируется ли в Алматы строительство и проектирование многоуровневых паркингов. На этот вопрос ответили в Управлении городской мобильности, сообщает Zakon.kz.

В управлении сообщили, что в настоящее время в Алматы функционируют:

12 тыс. машиномест на парковках тротуарного типа,

6 тыс. машиномест на парковках площадочного типа.

Кроме того, в 2024 году поданы документы в НАО "Правительство для граждан" для регистрации земельных участков, предназначенных еще для 12 тыс. машиномест тротуарных парковок.

"В настоящее время ожидается завершение процедуры регистрации. Таким образом, до конца 2025 года планируется увеличение количества коммунальных парковок до 30 тыс. машиномест", - отметили в управлении.

Там также сообщили, что в 2025 году запланировано:

Завершение строительства коммунального многоуровневого паркинга в микрорайоне Коктем-3.

Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе рынка "Барлык".

В Управлении городской мобильности подчеркнули, что совместно с районными акиматами ведется поиск и рассмотрение земельных участков для строительства многоуровневых парковок.

Процессы проектирования, строительства и эксплуатации многоуровневых паркингов осуществляются в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в частности, СН РК 3.03-05-2014 "Стоянки автомобилей".