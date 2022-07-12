Пропавшую женщину с амнезией разыскали в СКО

При содействии волонтеров полицейским удалось в кратчайшие сроки установить местонахождение женщины с потерей памяти, передает Zakon.kz.

Об исчезновении жительницы Мамлютского района стражам правопорядка сообщила ее мать. Ситуация осложнялась возможной амнезией пропавшей и ее неспособностью вспомнить собственный адрес.

Было известно, что женщина уехала в Петропавловск. Волонтеры распространили ориентировку на нее в социальных сетях. Один из горожан запомнил лицо дамы и обратил на нее внимание, встретив на улице. Он рассказал об этом полицейским.

По данным ДП СКО, всего с начала года по области были объявлены в розыск 15 без вести пропавших человек, из них 11 на сегодня обнаружены.