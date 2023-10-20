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Пропавшая женщина с ребенком в Кокшетау вернулась домой

Пропавшая женщина с ребенком в Кокшетау вернулась домой сама Фото: ДП Акмолинской области
В Кокшетау полицейские и волонтеры искали пропавшую женщину с ребенком, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Акмолинской области, женщина вернулась домой. 

19 октября в полицию поступило заявление от 39-летнего мужчины. Он заявил о пропаже супруги Ирины Кондратовой.

По его словам, женщина 17 октября вечером ушла из дома с маленьким сыном в неизвестном направлении и до сих пор ее местонахождение неизвестно. 

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область Кокшетау
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