Пропавшая женщина с ребенком в Кокшетау вернулась домой

В Кокшетау полицейские и волонтеры искали пропавшую женщину с ребенком, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Акмолинской области, женщина вернулась домой.

19 октября в полицию поступило заявление от 39-летнего мужчины. Он заявил о пропаже супруги Ирины Кондратовой.

По его словам, женщина 17 октября вечером ушла из дома с маленьким сыном в неизвестном направлении и до сих пор ее местонахождение неизвестно.